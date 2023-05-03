ВСУ атаковали российскую базу погранвойск в Севастополе 2 3.05.2023, 7:42

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Прогремели два взрыва.

Во вторник, 1 мая, паблики Севастополя начали массово писать о двух громких взрывах в городе.

Уже появились первые кадры с места событий, передает «Диалог».

Местный глава оккупационной администрации Михаил Разозжаев выступил со срочным заявлением, заявив, что жители якобы слышали результаты тренировки российской ПВО. Однако местные ему не верят.

Издание «Радио Свобода» по фотографиям геолоцировало место взрыва. По его данным, взрыв прогремел на базе российских погранвойск в районе поселка Школьное в паре километров от аэропорта Севастополя.

Судя по кадрам с черным дымом, у россиян загорелось что-то крупное.

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