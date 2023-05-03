Путин и Си поссорились? 1 Глеб Нержин

3.05.2023, 7:57

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Что означают неожиданные результаты голосования в ООН.

Совсем недавно, в феврале 2022 года, на Западе выражали обеспокоенность тем, что Китай может вскоре расширить поддержку России и даже начать поставлять летальное оружие. Однако последние события показывают, что Пекин скорее движется в обратном направлении. На прошлой неделе делегация КНР в ООН впервые проголосовала за резолюцию, в которой Россия названа агрессором в войне с Украиной. Означает ли это изменение курса Пекина в отношении путинской России?

26 апреля Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы. Сама по себе резолюция не была напрямую связана с войной в Украине, но конфликт там упоминался. В документе шла речь о «беспрецедентных вызовах, стоящих сегодня перед Европой после агрессии РФ против Украины, а до того против Грузии». В связи с этим прозвучал призыв укрепить сотрудничество ООН и Совета Европы для восстановления мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности, возмещения ущерба и привлечения к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права. Резолюция была принята 122 голосами «за». «Против» проголосовали всего пять делегаций: РФ, Беларуси, Никарагуа, Сирии и Демократической Республики Конго. 18 стран воздержались.

Мировые СМИ не сразу обратили внимание на то, что среди сторонников резолюции оказались Китай, Индия, Бразилия, Турция, Казахстан и Армения. Эти страны Москва официально считает «дружественными». Ранее в ООН они воздерживались от голосования по резолюциям с осуждением российской агрессии против Украины, а при рассмотрении документов, посвященных действиям РФ в Крыму, даже голосовали«против». Поэтому результаты нынешнего голосования выглядят достаточно неожиданно.

Особый взгляд

Официальная позиция Пекина относительно войны в Украине – нейтралитет. В своих публичных заявлениях представители официального Пекина всегда выступали «за мир и против войны», не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, но политику Кремля не осуждали и не называли агрессию агрессией.

Авторитетные западные издания уже в первые недели войны сообщали, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной и экономической помощи. Это могло привести к введению санкций против самого Китая. Поэтому, согласно «The Washington Post», Си Цзиньпин поставил перед своими помощником задачу найти способы помочь России таким образом, чтобы самим не попасть под западные санкции. Судя по всему, эта задача в 2022 году в целом была выполнена. Китай превратился в крупнейшего импортера российской нефти, что позволило России частично нивелировать негативный эффект от экономического давления США и ЕС. Кроме того, по данным западных СМИ, КНР поставляла России товары двойного назначения: навигационное оборудование, технологии подавления радиосигналов, а также детали для истребителей.

В начале 2023 года сближение Пекина и Москвы стало все больше тревожить страны Запада. В феврале 2023 года Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у американской стороны есть свидетельства о том, что КНР направляет РФ нелетальную военную помощь, а сейчас рассматривает вопрос о поставках оружия и боеприпасов. «Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины», – заявил тогда Блинкен.

Визиты в Москву сначала главы канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Ван И, а потом председателя КНР Си Цзиньпина должны были только увеличить эту обеспокоенность. Однако как раз после встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина, в ходе которой два политика называли один другого «дорогой друг», официальный Пекин стал посылать сигналы, свидетельствующие о желании дистанцироваться от РФ.

Путин и Си поссорились из-за ядерного оружия?

Через три дня после завершения визита Си Цзиньпина в Москву Путин сделал сенсационное заявление о намерении разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Одни увидели в словах Путина демарш против КНР, так как в Москве два политика подписали совместное заявление с призывом не размещать ядерное оружие за пределами своих территорий. Другие наоборот посчитали решение Путина результатом тайного сговора. СМИ обращали внимание на то, что ранее, в начале марта, Китай посещал Александр Лукашенко, а значит Си, Путин и Лукашенко якобы заранее все обсудили и обо всем договорились. Но дальнейшее развитие событий делает версию о сговоре малоправдоподобной.

Официальный Пекин публично не стал критиковать решение Путина, но дал понять, что выступает против размещения в Беларуси ядерного оружия. 27 марта МИД КНР выразил обеспокоенность риском распространения ядерного оружия и напомнил о совместной декларации на этот счет. 31 марта заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан также заявил, что Пекин против размещения ядерного оружия за пределами государств, обладающих им.

Эти аккуратные заявления еще можно было расценить как продолжение предыдущей риторики КНР «за все хорошее, против всего плохого». Но потом последовали действия, которые выглядели уже явным уколом в сторону Кремля. В начале апреля посол КНР Фу Цун заявил, что Пекин не поддерживает вторжение России в Украину, не признает аннексию Крыма и других украинских регионов, а также не собирается оказывать военную поддержку РФ. По словам дипломата, заявления о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией – это просто риторика и ошибкой будет рассматривать визит Си Цзиньпина в Москву как создание антизападного блока.

Поскольку Пекин после этого не стал дезавуировать заявления своего дипломата (как это, например, было в случае скандального заявления посла КНР во Франции по поводу независимости постсоветских стран), то можно предположить, что слова Фу Цуна полностью соответствовали линии Пекина.

Китай пытается договориться с Европой

Заявления Фу Цуна прозвучали незадолго до важного визита в Пекин председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. Главной темой переговоров была война в Украине: европейские политики призвали Си Цзиньпина надавить на Путина, чтобы остановить агрессию. Китайский лидер во время встречи на эти призывы никак не отреагировал и снова уклонился от осуждение российской агрессии. На основании этого западные СМИ сочли визит неудачным.

Похоже, что переговоры ЕС-КНР были для Пекина более продуктивными, чем визит Си в Москву. По данным «Bloomberg», Макрон после визита в КНР поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бону проработать с китайской стороной создание структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих мирных переговоров РФ и Украины. Параллельно президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что обсуждал с китайским лидером возможность создания группы стран, не имеющих отношение к войне: они должны примирить Россию и Украину. Среди таких стран да Силва, в частности, называл КНР и Индию.

На этом фоне наконец состоялись телефонные переговоры Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, к чему Запад уже давно настоятельно призывал Пекин. Это был первый разговор между лидерами двух государств после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В результате было объявлено, что Китай направит в Украину своего спецпредставителя Ли Хуэя для переговоров по «урегулированию конфликта», а Зеленский назначил послом в КНР экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Зеленский подчеркнул, что разговор с Си был «продолжительным и содержательным», а также выразил уверенность, что вместе с назначением посла Украины в Китае это «даст сильный толчок развитию двусторонних отношений».

Разговор Зеленского и Си состоялся 26 апреля и в тот же день делегация КНР поддержала резолюцию ООН, где упоминалась российская агрессия. Вряд ли это было совпадением, как и тот факт, что «за» резолюцию также проголосовали другие влиятельные нейтральные страны – Индия и Бразилия.

Большая игра Си

События последних недель показывают, что мирный план Пекина был не просто формальной декларацией. Судя по всему, Си Цзиньпин придает этой инициативе большое геополитическое значение и рассчитывает таким образом укрепить позиции Китая на международной арене. С одной стороны, Китай хочет расширить свой авторитет у нейтральных государств глобального Юга, с другой – ослабить союз Соединенных Штатов и Евросоюза. Война способствует максимальному консолидированию США и ЕС по всем международным вопросам, а китайцы хотят выстраивать отношения с Европой автономно.

Чтобы к миротворческим усилиям КНР в мире относились серьезно, нужно дистанцироваться от Кремля – нейтралитет Пекина не должен выглядеть пророссийским. Однако проукраинским он тоже не будет. Мирный план КНР, по сути, отстаивает равные права сторон в этом конфликте. Китайские 12 пунктов не предусматривают обязательного освобождения оккупированных территорий Украины, что для официального Киева является принципиальным вопросом. Поэтому перспективы мирного урегулирования пока выглядят весьма туманно.

Несмотря на определенную смену тональности Пекина, не стоит рассчитывать, что Си Цзиньпин теперь начнет открыто критиковать Путина или поддержит требование Украины о возвращении к границам 1991 года. Китай по-прежнему не хочет разгрома РФ и падения авторитарного путинского режима – в таком случае они потеряют полезного партнера, который также стремится к снижению влияния США в мировой политике. Победа Украины приведет к изменению баланса сил и доминированию западных правил на международной арене, что противоречит геополитическим интересам КНР. Однако помогать Путину победить в войне и лоббировать российские условия мира Китай также не планирует.

Действия официального Пекина в последние месяцы означают, что России не стоит рассчитывать на расширение китайской поддержки. Вопрос о поставках летального оружия, вероятно, полностью снят с повестки дня. Похоже, что сейчас китайцы посылают Кремлю сигнал: если Россия намерена упорствовать в своих непомерных имперских амбициях и идти по пути эскалации, то ей придется рассчитывать только на себя.

Глеб Нержин, «Белсат»

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