На дворе май, а «пурга» все метет 2 Telegram-канал «СерпомПо»

3.05.2023, 8:07

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фото: epa

Знает ли Песков о реальных потерях армии РФ?

Легковесность заявлений «отца солдата», пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова давно известна. Он производит впечатление плохо информированного человека, вынужденного отвечать на вопросы, в которых некомпетентен. Причем его ответы нередко лишены логики.

Вот и сегодня. Взялся опровергать слова представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, который со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки заявил, что с декабря прошлого года в Украине погибло 20 тысяч россиян, а еще 80 тысяч были ранены.

Цифры шокирующие. И как их опроверг Дмитрий Песков? Привел российские официальные данные? Нет. Он голословно сообщил, что цифра Кирби «взята с потолка». И добавил, что «у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными».

Эти слова предполагают, что Дмитрий Песков знает, чем располагает американская разведка. Нарышкин рассказал? Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу только что сообщил, что Украина потеряла за апрель месяц «более 15 тысяч человек». Он об этом откуда знает, если следовать логике Дмитрия Пескова?

Но в конце-концов каковы же реальные потери? Расскажите об этом российскому обществу, посрамите Джона Кирби. Если у него цифры «с потолка», то нагнитесь и поднимите свои – «с пола».

Должно же российское общество знать цену, которую ему приходится платить за «спецоперацию» Путина. Вероятно, эта информация не является секретной, если в сентябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу называл потери. Аналитики имеют возможность устанавливать истину, правда, ограниченную и с властями не связанную.

Мы думаем, что Дмитрий Песков и сам не знает, что происходит в зоне «спецоперации», какие там потери. Никто его не информирует. Надо хоть что-то сказать. Вот он и говорит. На дворе май, а «пурга» все метет и метет. Для нее нет смены времен года.

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