Сколько тратят белорусы в день Telegram-канал «Нашы грошы»

3.05.2023, 8:16

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Эффект от ручного регулирования цен ослабевает.

Белстат сообщает, что по итогам трех месяцев 2023 года однодневный розничный товарооборот составил 20 рублей. Месяцем ранее эта цифра была меньше — 19,1 руб. А это значит, что белорусы все больше денег тратят на повседневные расходы.

Напомним, что рост ежедневных розничных расходов беларусов продолжается с начала года. Соответственно, мы можем предположить, что эффект от ручного регулирования цен, к которому решило прибегнуть правительство на фоне высокой инфляции 2022 года, постепенно ослабевает.

Кроме того, сказывается рост заработков белорусов. При этом население не спешит доверять средства депозитам банков и большую часть доходов попросту тратит.

Прирост однодневных расходов населения в марте согласуется с показателями инфляции. В первом квартале 2023 года белорусы оставляют ежедневно в магазинах на 6,4% средств больше, чем годом ранее. Годовая инфляция сейчас тоже составляет 6%. Но любопытно, что для достижения такого эффекта Белстат корректирует данные за прошлый год, благодаря чему расходы задним числом оказываются выше, а прирост текущих расходов к предыдущим меньше.

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