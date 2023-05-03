Куда белорусы могут отправиться на отдых без визы: 15 направлений 2 3.05.2023, 8:26

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Возможность попасть в Европу без визы тоже есть.

От словосочетания «запись в посольство» начинается нервный тик, а истории друзей о попытках уехать в путешествие вдохновляют только на то, чтобы остаться дома. Знакомая ситуация? Способы облегчить получение «шенгена» журналисты не придумали, но вариант, как утешиться, нашли. Это безвизовые страны. Тогда время на подготовку к поездке можно сократить с нескольких месяцев до одного дня, пишет onliner.by.

Всего в списке безвизовых стран для белорусов 43 пункта. Еще примерно столько же условно безвизовых — тех государств, где визу легко получить по прилете. Не будем разрабатывать план, как попасть в Антигуа и Барбуда, пока сосредоточимся на более реалистичных вариантах.

Азербайджан

Из больших плюсов — наличие моря. Можно долго спорить, является Каспий на самом деле морем или озером, но понятно одно: воды много, она соленая, а на берегу есть пляжи. Так что получается вполне подходящий антураж для классического летнего отдыха. Из минусов — всю поездку, скорее всего, нужно будет организовать самостоятельно.

Чартерные рейсы в Азербайджан не летают, а туроператоры не предлагают пляжный отдых по системе «все включено». Единственный вариант организованного отдыха на море — автобусный тур с транзитом по территории России. Подойдет только стойким духом: дорога в одну сторону занимает три дня. Цена 16-дневной поездки — около 1500 рублей. Включены трансфер, отели, завтраки и экскурсии.

Кстати, об экскурсиях. Экскурсионные авиатуры из Минска есть: продолжительность — 5—7 дней, стоимость — от 2300 рублей на человека. Если задаться целью и организовать поездку самостоятельно, то на лето можно найти перелет за 940 рублей туда-обратно с человека. Что касается жилья, то в самом Баку с бюджетными вариантами проблем нет.

А вот у моря жилье резко переходит в категорию элитного. Средняя цена — $100—120 за ночь. Из столицы до хороших пляжей добираться от 40 километров и больше. Но можно арендовать машину и каждый день ездить на пляж, а ночевать в Баку. Цены в Азербайджане вряд ли заставят перепроверять нули, так что на продукты и развлечения не придется тратить астрономические суммы.

Стоимость за неделю: от 4500 рублей за жилье и перелет.

Все цены здесь и далее по тексту мы указываем на семью из трех человек. Если вы собираетесь отдыхать в другом составе, просто делите на три и умножайте на нужное количество человек. Стоимость путевки для ребенка старше 2 лет обычно точно такая же, как и для взрослого.

Армения

Наличием моря Армения похвастаться не может, но тут есть свое, «армянское море». Это самое большое озеро Кавказа — Севан. Правда, отдых здесь понравится скорее моржам. В Ереване температура летом может подниматься до +40, а вот на Севане держатся стабильные +20. Такая же температура и у воды.

Но и без пляжного отдыха вполне можно найти себе занятия на неделю: старинные храмы и монастыри, горы и сама столица. О потрясающей еде и гостеприимстве можно отдельно даже не упоминать.

Что по ценам? Туры из Минска есть — и авиа, и автобусные. Авиа — даже на 2 ночи. Цена такого авантюрного приключения — от 1300 рублей. В поездку можно отправиться хоть завтра. Цена за 6 ночей вырастет до 1800 рублей. Включены перелет, трансфер и проживание с завтраками. Если добавляем экскурсии, цена поднимается до 2000 рублей за 5 дней.

Стоимость перелета туда-обратно сопоставима с ценами на билеты в Азербайджан: около 1000 рублей. Разброс вариантов жилья огромный. Например, в Ереване можно снять жилье с собственной ванной, из которого не хочется сбежать при первой же возможности, за 80—90 рублей в сутки.

Стоимость за неделю: от 3600 рублей за жилье и перелет при самостоятельной организации поездки или от 5400 в рамках тура.

Куба

Если отпуск теряет весь смысл без расслабленного отдыха на пляже, оптимальным вариантом может оказаться самый неожиданный. В отличие от стран Ближнего Востока, где нахождение на улице в августе напоминает запекание в духовке, температура на Кубе довольно стабильна в течение всего года. Так, в летние месяцы воздух прогревается в среднем до +28—30 градусов.

Перелет долгий — около 12 часов, зато прямой. Вылеты из Москвы, так что пару дней на организацию отдыха заложить все-таки придется. Смотреть билеты самостоятельно бессмысленно: перелет будет стоить около $1000 — как раз цена самых бюджетных путевок по системе «все включено».

На неделю туров не так много, и обходятся они дороже, чем варианты на 9—10 дней. Если рассматривать отели недорогого сегмента, часто можно услышать плохие отзывы о еде и обслуживании. Но такое ли большое это имеет значение, если рядом пляж, который стабильно входит в рейтинг лучших в мире? Мы, к слову, о Варадеро.

Стоимость за неделю: от 9500 рублей в отеле по системе «все включено».

Катар и ОАЭ

Если вы думали, что после упоминания жары на Ближнем Востоке мы не включим эти страны в наш список, вы ошиблись. На второй чаше весов есть другие преимущества. Например, цена. Лето в Катаре и ОАЭ считается несезоном, поэтому цены на туры опускаются на 20—30%. Кроме того, наверняка существуют истинные фанаты жары. Не зря же чартерную программу в Катар из Минска продлили до 25 июля. Самолеты в ОАЭ летают без перерывов весь год.

Тем более есть возможность ощутить на себе сразу и палящее солнце, и леденящие кондиционеры в торговых и развлекательных центрах. В среднем должна получиться вполне комфортная температура.

Регулярных рейсов в Катар из Минска нет, так что даже пытаться организовывать поездку самостоятельно смысла нет. Тур на семью с ребенком без питания на последний вылет в июле обойдется от 5700 рублей. Вариантов на неделю туроператоры не предлагают. Придется собрать силы в кулак и отдохнуть все 10 дней.

Катар (за 10 дней): от 5700 рублей без питания.

В Дубай рейсы из Минска есть, но редкие путешественники в коротком отпуске пользуются этой опцией. Цена вопроса — от 1800 рублей с человека за прямой перелет туда-обратно. По готовым турам вердикт такой: от 6000 рублей в Шарджу и Дубай.

ОАЭ (за неделю): от 6000 рублей без питания.

Черногория и Албания

Да, возможность попасть в Европу без визы тоже есть. И даже две — из морских стран это Черногория и Албания. Раньше в списке была еще и Хорватия, но с начала года она вошла в Шенгенскую зону и оказалась не слишком щедрой на выдачу туристических виз. Хотя надежды у белорусских путешественников были грандиозными.

Перелет стыковочный — через Стамбул. Может отнять почти целый день от и без того короткого долгожданного отдыха. Но что не сделаешь ради пополнения архива фотографий или оздоровления морским воздухом (нужное подчеркнуть). Из двух стран Черногория дороже — и по цене путевки, и по стоимости жизни там. Все туры включают только перелет и проживание, иногда с завтраками, с полным пансионом — в виде исключения.

Черногория (за 10 дней): от 9300 рублей без питания.

Албания (за 10 дней): от 7300 рублей без питания.

Классические варианты

А еще можно отправиться на отдых к морю в Турцию, Египет и Грузию. Удивлены? Вот и мы не видим смысла подробно расписывать возможность посмотреть пирамиды или позагорать на пляже с черным вулканическим песком. Сосредоточимся на главном — на ценах.

Понятно, что к самым бюджетным вариантам может быть очень много претензий — начиная от чистоты в номере и заканчивая не самой вкусной едой. Стоимость на «комфортные», по словам туроператоров, варианты — от двух и до бесконечности раз больше, чем на самые бюджетные отели.

Турция (за неделю): от 5000 рублей на «все включено».

Египет (за неделю): от 5000 рублей на «все включено».

Что касается Грузии, то в эту страну, пожалуй, самое большое разнообразие вариантов поездок. Десятки автобусных туров — в комбинации с разными странами. И, естественно, возможность организовать все путешествие с нуля на свой вкус. Тем более из Минска можно улететь сразу в три города: Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Но цены могут чуть охладить вдохновение: Тбилиси и Кутаиси — от 1400 рублей туда-обратно на человека летом, Батуми — от 2000.

Если вы хотите охватить сразу несколько стран, можно рассмотреть гибридный автобусный тур: Грузия + Армения или Грузия + Азербайджан. Вся поездка займет 15 дней и обойдется в 1800 рублей. В программу, помимо экскурсий, заложен отдых на море.

Грузия: стоимость автобусного тура за 15 дней — от 4200 рублей, авиатура на неделю — от 3600.

Экзотика

Мы привыкли к тому, что в тропические страны чаще сбегают от зимней серости, но и летом туристический поток не останавливается полностью. Есть возможность в реальной жизни увидеть инстаграмные картинки с неплохой скидкой. Но и с небольшими нюансами. В большинство дальних направлений есть вылеты из Минска с пересадкой в ОАЭ.

Например, на Шри-Ланке летом официально сезон дождей. Но все зависит от части острова — если отдавать предпочтение востоку, можно отдохнуть вполне комфортно. Визу можно оформить онлайн или по прилете.

Шри-Ланка (за неделю): от 8400 рублей с вылетом из Минска и 6700 с вылетом из Москвы.

Конечно, какая туристическая подборка без Мальдив — страны, которая стала синонимом слова «мечта». Мы подробно рассказывали, как организовать самостоятельное путешествие, повторяться не будем. Без вилл на воде и плавающих завтраков, зато в разы дешевле. А вот о цене мечты в виде тура поговорим. Отдых с ребенком, конечно, не самый популярный вариант для романтических островов, но продолжим придерживаться концепции. Вариант ожидаемо самый дорогой в подборке: за недельный семейный отдых придется отдать от 10 000 рублей в очень скромных условиях проживания.

Мальдивы (за неделю): от 10 000 рублей с вылетом из Минска и 7000 с вылетом из Москвы.

К условно безвизовым странам относят и Танзанию. Там летом вполне комфортная погода днем — около +30. Ночью температура может опускаться до +18. Цена за тур сопоставима с Мальдивами, но на месте все гораздо дешевле.

Танзания (за неделю): от 9600 рублей с вылетом из Минска.

Этот вариант вряд ли можно назвать экзотическим, но он пока точно непривычный. Узбекистан — «новый модный» в мире туризма. Модный и дорогой: стоимость экскурсионных туров стартует от 3000 рублей за 5 ночей. Зато за это время можно успеть увидеть Ташкент, Самарканд и Бухару. При этом стоимость тура на две недели — от 4800 рублей. За это время можно проехать по ключевым туристическим точкам и даже заночевать в юрточном лагере. Для самостоятельной поездки можно найти прямой перелет из Минска туда-обратно за 1200 рублей с человека. А стоимость жилья ниже, чем в любой другой стране из списка.

Узбекистан (за 6 дней): от 9000 рублей.

Прямым рейсом из Минска можно улететь и в Казахстан — от 1100 рублей за перелет туда-обратно в Астану. С Алматы ситуация похуже: билеты стоят от 1900 рублей на летние даты. Продумывать маршрут и составлять программу придется самостоятельно: организованные туры в Казахстан — это пока большая редкость. Апартаменты в центре больших городов вполне можно снять за 70 рублей в сутки. Но вряд ли захочется проводить все время в городе, когда в первую очередь страна известна своей природой.

Казахстан (за неделю): от 3800 рублей за жилье и перелет.

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