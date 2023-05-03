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В Беларуси начинается новая «проверка боеготовности»

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  • 3.05.2023, 8:34
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В Беларуси начинается новая «проверка боеготовности»

На западе Беларуси призовут около 1000 человек из запаса.

Минобороны в этом месяце проведет «очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации». В первую очередь это коснется запада Беларуси, сообщили в министерстве.

«Проверке будут подвергнуты в первую очередь воинские части и подразделения, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Минской области», — рассказали в Минобороны.

Планируются учения и тренировки различного масштаба и призыв военнообязанных, «общее количество которых не превысит 1000 человек».

«Одной из особенностей комплексной проверки будет апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения», — сообщили в министерстве.

Привлекут к маневрам подразделения сил специальных операций, ВВС и ПВО, оперативных командований, ракетных войск и артиллерии, подразделения обеспечения. Действовать будут «на нескольких полигонах и участках местности».

Кроме того, участвовать будет и российская авиация. Белорусские летчики вместе с пилотами из РФ «будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства Республики Беларусь».

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