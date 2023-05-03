Politico: Украинское военное командование скрывает детали контрнаступления от политиков 3 3.05.2023, 8:38

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Детали знают лишь несколько человек.

В Украине решили скрывать даже от союзников информацию относительного готовящегося контрнаступления ВСУ.

Об этом в интервью Politico рассказали два чиновника из ЕС, которые находятся на постоянной связи с Минобороны Украины.

В частности, Киев не уточняет дату, время и количество войск, которые будут принимать участие в контрнаступлении. Также нет информации и о направлении, которое пойдут освобождать украинские защитники.

При этом Киев делится базовыми данными разведки с США и ЕС. А один из украинских депутатов на условиях анонимности признался, что высшее военное руководство страны скрывает планы по контрнаступлению даже от украинских политиков. Только несколько человек в стране знают о готовящемся ударе по вражеской армии.

В Пентагоне заявили, что якобы никаких изменений в политике между Вашингтоном и Киевом не произошло. Обе стороны по-прежнему обмениваются всей необходимой информацией, которая поможет в контрнаступлении.

Прокомментировал скрытность Киева и контр-адмирал Военно-морских сил США Джон Кирби. С его слов, Украина вообще никому не обязана говорить о чем-либо заранее.

Вашингтон продолжает поставлять Украине данные разведки в режиме реального времени. Во многом в США могут только догадываться, однако Киев не обязан заранее информировать о своих планах. Главная цель США — снабдить Киев всем необходимым, чтобы ВСУ вытеснили врага со своей земли.

Еще ряд американских политиков признался, что с самого начала войны Украина была «скупа на информацию».

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