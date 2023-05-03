В России неподалеку от Крымского моста горит нефтебаза: что известно 1 3.05.2023, 8:44

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Пожару присвоен высший уровень сложности.

В ночь на 3 мая возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему присвоен высший уровень сложности, пожар горит в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским, пишет New Voice.

Российские власти пока не сообщали о причинах пожара. Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев лишь сообщил, что резервуар с нефтепродуктами пылает в поселке Волна Темрюкского района (Таманский полуостров). Рядом с ним находится порт Тамань, неподалеку — город Тамань.

Кондратьев утверждает, что жертв и пострадавших нет, жителям поселка ничего не угрожает, однако пожару присвоен высший ранг сложности

Тамань и поселок Волна на карте:

Пожар виден даже с Крымского моста.

А площадь пожара достигает 1200 кв. м

Об этом в своем посте сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По информации пропагандистского канала РЕН ТВ, объем горящей цистерны составляет 20 тыс. куб. м. Телеканал заявляет, что «загорелась крышка резервуара».

Российский Телеграм-канал Baza, который публикует видео пожара, утверждает, что незадолго до пожара «очевидцы услышали взрыв», причиной которого могла быть атака беспилотника.

Сергей Стерненко обращает внимание, что хотя пожар вспыхнул около двух ночи, на утро огонь все еще горел.

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