Скука государева Андрей Окунь

3.05.2023, 8:46

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Нежелание Путина заниматься Россией выродилось в нечто уродское и дьявольское.

Российская власть, вроде, и называется российской, а заниматься делами россиян не хочет, хоть тресни. Неинтересно ей. Геополитику давайте, дальний космос и врагов поковарнее, а простых русских посылайте лесом. Какая внутренняя политика, когда президент страны весь мурашками исходит при виде мультиков о межконтинентальных ракетах-разрушителях, а на разговорах о мирских проблемах чуть ли не засыпает.

Российская власть всегда примеряла на себя роль немного не того масштаба. Будучи по натуре пастухами и карманниками, они метили собой туда, где, как им рассказывали, плетутся заговоры планетарных масштабов. Зазнавались, одним словом. Как мальчишка, решивший залезть в отцовский пиджак. И сидит пиджак на нём складками, спадая рукавами на пол, и фасон не тот, а нос всё равно задран.

Есть в России две беды: дураки и дороги - и ничем из этого наше государство не хочет заниматься. Скучно ему, как барину на печи. Ему бы интриги плести на званных вечерах в Париже, а не о бедах простолюдинов думать. С годами это нежелание заниматься Россией выродилось в нечто совершенно уродское и дьявольское. Из отчуждённости деловой родилась отчуждённость человеческая. К сожалению, российской власти совершенно плевать не только на нашу жизнь, но и на нас самих.

США заявили, что за последние пять месяцев в Украине погибли 20 тысяч российских военных. В Кремле, разумеется, решили ответить и сказали, что Вашингтон взял эти данные с потолка. Песков добавил, что в этом вопросе «нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России».

Казалось бы, вот он - шанс своевременно (то есть раз в год) рассказать жителям страны, сколько их соотечественников погибло на чужой земле. Что делает министр обороны Сергей Шойгу? Правильно, говорит, что Украина за последний месяц потеряла более 15 тысяч человек и сколько-то техники. А наши что же? Как там наши россияне, при разговоре о которых пропагандисты рвут на себе рубахи? Да кто этих ребят считать будет… Неинтересно. Лучше давайте о чужих потерях и новых ракетах поговорим, пока государя не одолела скука.

Андрей Окунь, Telegram

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