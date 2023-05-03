В Беларусь идут заморозки 3.05.2023, 8:47

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Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов на больших выходных.

Синоптики предупредили о заморозках до -5 градусов и снеге с 6 по 9 мая в Беларуси. О том, какой будет погода в большие выходные, сообщили в Белгидромете.

В пятницу, 5 мая, через территорию Беларуси будет смещаться очередной холодный атмосферный фронт. За ним начнет поступать еще более прохладный воздух северных широт. Ночью и утром возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В ночные часы прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов. Днем воздух прогреется от 6 до 12 градусов, а по юго-востоку ожидается до +14 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в большие выходные установится холодная погода. В большинстве районов Беларуси ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Лишь местами прогнозируется от +1 до +3 градусов. В субботу, 6 мая, а также в воскресенье, 7 мая, днем воздух прогреется до +5 градусов северо-востоку. По юго-западу ожидается до +14 градусов. Синоптики предупреждают, что в понедельник, 8 мая, ожидается северный ветер, при этом температура воздуха составит от +10 до +17 градусов.

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