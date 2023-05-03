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СМИ опубликовали секретные данные об обвале добычи газа в РФ

  • 3.05.2023, 9:05
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СМИ опубликовали секретные данные об обвале добычи газа в РФ

Основной объем снижения добычи приходится на «Газпром».

Добыча газа в РФ в первом квартале 2023 года упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 млрд кубометров.

Основной объем снижения добычи приходится на «Газпром». Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. С начала года российский монополист перестал раскрывать статистику по добыче газа.

«Объем добычи «прочих недропользователей», который практически полностью отражает добычу Газпрома, в первом квартале упал на 18%, до 117 млрд кубометров, в марте — также на 18%, до 39 млрд кубометров. «Газпром нефть» также сильно сократила добычу — на 18%, до 8,6 млрд кубометров, в первом квартале, а в марте — на 22%, до 2,3 млрд кубометров», — пишет издание.

В «Газпроме» эти данные не комментируют.

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