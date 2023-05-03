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Литовец пытался въехать в Беларусь на угнанном Porsche Cayenne

  • 3.05.2023, 9:26
Литовец пытался въехать в Беларусь на угнанном Porsche Cayenne

Автомобиль был угнан в Германии.

Житель Вильнюса пытался выехать в Беларусь на угнанном в Германии Porsche Cayenne, но его остановили литовские пограничники.

32-летний мужчина пересекал границу через пункт пропуска «Шумскас» на автомобиле с литовскими номерами. Документы на машину были в порядке, но пограничники выяснили, что автомобиль 2021 года выпуска числится как угнанный в Германии 17 апреля этого года. Стоимость машины оценивается в около 26 тысяч евро.

Начато досудебное расследование. Водителя отпустили после опроса, сообщает пограничная служба Литвы.

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