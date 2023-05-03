Динозавр золотых времен 1 Telegram-канал «СерпомПо»

3.05.2023, 9:27

Как глава Совбеза РФ превартился в эксперта-оккультиста.

На державной эстрадной сцене секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву принадлежит особое место.

Если Дмитрий Медведев исполняет роль Плохиша, то Николай Платонович – это лектор с канала Рен-ТВ, эксперт оккультно-политических наук из программ Игоря Прокопенко.

Только что Николай Патрушев рассказал, что «Запад» хочет «деморализовать наших граждан» путем «навязывания гендерного многообразия и исторического ревизионизма», но «западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу».

Это ретро. Так можно было говорить в разгульные нулевые, когда лились в страну деньги от продажи нефти и газа. Сидели довольные люди на диванах, смотрели программы Прокопенко с экспертами, вроде Патрушева.

А ныне, какой еще гендер? Парады отменяют, мобилизация, беспилотники залетают, поезда начали под откос падать. Пришла суровая, холодная реальность. Динозавры былой золотой эпохи здесь не к месту.

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