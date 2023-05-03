Российские пропагандисты пишут о прорыве ВСУ на Авдеевском направлении 3.05.2023, 9:36

Украинские войска вклинились в оборону россиян.

ВСУ, как сообщают российские пропагандисты, прорвали оборону оккупантов на Авдеевском направлении, передает «Диалог».

О продвижении ВСУ под Авдеевкой вечером 2 мая написал российский Z-военкор Романов.

«Противник вклинился в нашу оборону на глубину в 1,5 км», — написал пропагандист. Детали он не уточнил.

Подтверждения этой информации на данный момент нет. Украинская сторона пока не комментирует эти слухи.

Авдеевка — фактически пригород оккупированного Донецка, между ними всего 10 км. Это настолько мощный украинский укрепрайон, что российская армия не смогла там серьезно продвинуться за весь год и два месяца полномасштабной войны.

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