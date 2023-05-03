Стало известно, какие изменения ожидают ИП в Беларуси

Стало известно, какие изменения ожидают ИП в Беларуси6
- 3.05.2023, 9:46
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Предпринимательству грозит исчезновение.
Стало известно, что «проект закона» «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» поступил в «палату представителей» и готовится к «первому чтению». О том, какие изменения предусматривает данный законопроект, рассказал член «постоянной комиссии» по экономической политике «палаты представителей» Анатолий Насеня.
- Законопроект предусматривает реформирование системы малого и среднего предпринимательства, - отметил он.
Он уточнил, что данный законопроект предусматривает переход от ИП к юридическим коммерческим организациям малым и средним.
Насеня пояснил, что в малых, как предполагается, будет работать до 100 человек, а в средних – до 250 человек включительно. Он добавил:
- Реформирование предусмотрено на длительный срок.
- Причем закон не предусматривает исчезновение института предпринимательства, - заявил он.
Он объяснил, что также изменится статус самозанятых лиц. Все дело в том, что из объектов малого предпринимательства исключается категория микроогранизации (организации до 15 человек). Также, добавил он, законопроектом предлагается изменить подход предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На подобную поддержку могут претендовать ремесленники и самозанятые.