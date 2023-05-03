Стало известно, какие изменения ожидают ИП в Беларуси 6 3.05.2023, 9:46

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Предпринимательству грозит исчезновение.

Стало известно, что «проект закона» «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» поступил в «палату представителей» и готовится к «первому чтению». О том, какие изменения предусматривает данный законопроект, рассказал член «постоянной комиссии» по экономической политике «палаты представителей» Анатолий Насеня.

- Законопроект предусматривает реформирование системы малого и среднего предпринимательства, - отметил он.

Он уточнил, что данный законопроект предусматривает переход от ИП к юридическим коммерческим организациям малым и средним.

Насеня пояснил, что в малых, как предполагается, будет работать до 100 человек, а в средних – до 250 человек включительно. Он добавил:

- Реформирование предусмотрено на длительный срок.

- Причем закон не предусматривает исчезновение института предпринимательства, - заявил он.

Он объяснил, что также изменится статус самозанятых лиц. Все дело в том, что из объектов малого предпринимательства исключается категория микроогранизации (организации до 15 человек). Также, добавил он, законопроектом предлагается изменить подход предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На подобную поддержку могут претендовать ремесленники и самозанятые.

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