Politico: Киев скрывает от союзников детали весеннего контрнаступления ВСУ 1 3.05.2023, 9:54

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В Украине всего несколько человек знают этот план.

Украина скрывает детали своего весеннего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку конфиденциальной информации, которая может скомпрометировать позиции на поле боя. Об этом пишет Politico (перевод - apostrophe.ua) со ссылкой на двух анонимных европейских чиновников.

В материале говорится, что из-за недавней утечки секретных документов США, в которых обвиняют гвардейца ВВС штата Массачусетс Джека Тейшейру, в Киеве воздерживаются от обмена информацией со странами-союзниками.

По словам журналистов, Украина вероятно по-прежнему делится некоторой базовой разведывательной информацией с США и другими европейскими странами. Однако часть украинских чиновников работают над предотвращением распространения подробностей о планах командования ВСУ.

Также журналисты побеседовали с анонимным украинским депутатом. Он заявил, что чиновники в Киеве скрывают подробности будущего контрнаступления.

- В стране всего несколько человек знают этот план, - сказал он.

Однако, по информации издания, представитель министерства обороны США убежден, что никаких изменений не произошло и что Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на том же уровне. Не было никакого признака того, что Украина что-то скрывает от Штатов.

Как рассказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, украинцы не обязаны сообщать Вашингтону о всех планах. США по-прежнему поддерживают украинские операции, предоставляя информацию и разведываемые в режиме реального времени.

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