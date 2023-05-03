Британская разведка назвала цели последних ракетных атак России по Украине 3.05.2023, 10:13

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РФ отказывается от атак на украинскую электроэнергетическую сеть.

Британская разведка назвала основные цели двух последних российских ракетных ударов по Украине. Атаки, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве напомнили, что Россия 28 апреля и 1 мая нанесла удары крылатыми ракетами воздушного базирования по Украине. Это были первые подобные атаки после 9 марта.

В сводке разведки отмечается, что последние удары были нанесены российскими стратегическими бомбардировщиками дальней авиации Ту-95 и Ту-160, вероятно, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555.

Типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от атак на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуры Украины, — объясняют в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, в последних атаках было использовано меньше ракет, чем в предыдущих атаках. В разведке связывают это с попытками России восстановить свои запасы крылатых ракет.

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