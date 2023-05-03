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Британская разведка назвала цели последних ракетных атак России по Украине

  • 3.05.2023, 10:13
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Британская разведка назвала цели последних ракетных атак России по Украине

РФ отказывается от атак на украинскую электроэнергетическую сеть.

Британская разведка назвала основные цели двух последних российских ракетных ударов по Украине. Атаки, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве напомнили, что Россия 28 апреля и 1 мая нанесла удары крылатыми ракетами воздушного базирования по Украине. Это были первые подобные атаки после 9 марта.

В сводке разведки отмечается, что последние удары были нанесены российскими стратегическими бомбардировщиками дальней авиации Ту-95 и Ту-160, вероятно, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555.

Типы объектов, поврежденных российскими ударами, указывают на возможный отказ от атак на электроэнергетическую сеть Украины. Оба недавних удара, вероятно, были направлены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуры Украины, — объясняют в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, в последних атаках было использовано меньше ракет, чем в предыдущих атаках. В разведке связывают это с попытками России восстановить свои запасы крылатых ракет.

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