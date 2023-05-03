«Выходите сами как хотите»: оккупант назвал причину больших потерь РФ 3 3.05.2023, 10:44

6,584

Перехват ГУР.

Российские оккупанты продолжают жаловаться друг другу на безразличное отношение командования к жизням подчиненных. При этом один из захватчиков признался, что планирование действий между группами осуществляется с использованием устаревших карт местности.

По словам оккупанта, порядок взаимодействия со смежными подразделениями и группами поддержки отрабатывается только формально, что приводит к большим потерям.

Как пишет obozrevatel.com, об этом говорится в аудиоперехвате Главного управления разведки Минобороны Украины.

Захватчик пожаловался своему собеседнику, что армия РФ несет значительные потери, в том числе, из-за бестолковых действий командования. Зачастую оккупантов отправляют в бой заранее зная, что они станут пушечным мясом.

«Нарезают задачи идти вперед б***ь, карты другие даются, другое дают, нами разведку проводят, на**й, бл**ь, и даже когда отходим, говорят, даже, бл**ь, не прикроют нас на отходе, выходите сами как хотите, нах**й», – жалуется оккупант.

По словам захватчика, из-за действий командования одна из российских БМП оказалась в поле, как на ладони, и в результате танк украинских защитников уничтожил вражескую машину вместе с экипажем.

«Под минами сами выходили, х** даже кто хоть бы артой дали нам, минками кинули в этот е****й, хоть бы дали отойти, никому на**й ничего не надо. Задача блин, задача только помереть, на**й, и все», – выдал оккупант.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».