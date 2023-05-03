В Румынии мужчина отыскал клад, возрастом 1700 лет 1 3.05.2023, 11:01

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В тайнике находилось более тысячи серебряных монет.

В Румынии один любитель поиска предметов с металлоискателем нашел клад, который спрятали минимум 1 700 лет назад. Об этом пишет The Kansas City Star.

Сокровище было обнаружено во время поисков в уезде Долж. В тайнике находилось 1 168 серебряных монет времен Древнего Рима. Об этом говорится в пресс-релизе Космина Василе, президента совета уезда Долж.

На фотографиях показаны груды потускневших, сине-зеленых монет. Одна из них очищенная, серебристая и блестящая, сверкает на фоне окружающей кучи. На ней по центру изображена фигура, держащая что-то в каждой руке, и кольцо текста по краю.

Издание отмечает, что современная Румыния во времена Древнего Рима была известна как Дакия, и в основном ее населяли даки. Дакийское общество было разделено на высший класс священников и знати и низший класс солдат, ремесленников и сельскохозяйственных рабочих.

Даки и древние римляне враждовали друг с другом. После нескольких частично удачных конфликтов римляне одержали решающую победу над даками в 88 году н.э., сделав их земли пограничным регионом своей империи. Должский уезд был частью римской Дакии, согласно данным Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

Раду Думитреску, эксперт Музея Олтении, рассказал, что римские монеты, подобные найденным в Долже, были широко распространены в именно древней Дакии. Им не менее 1700 лет, и они, скорее всего, были захоронены во время военных конфликтов.

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