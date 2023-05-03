Диверсии как ДДоС-атака 1 Эль Мюрид

3.05.2023, 11:03

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Как ВСУ готовят контрнаступление в медиапространстве.

Снова диверсия на железной дороге, подрыв путей, сошедший с рельс состав в Брянской области.

Все по протоколу: перед наступлением нужно дезорганизовать логистику противника. Ну, и загрузить его необходимостью лихорадочно усиливать охрану путей, что при их протяженности почти пустая затея.

Интересно, это все тоже было предусмотрено гениальным планом «Киев за три дня»?

...В Краснодарском крае горят нефтяные резервуары. Пожар виден даже в Крыму. Причиной пожара могла быть атака беспилотников - жители говорят о двух взрывах перед возгоранием.

Диверсионная война по объектам инфраструктуры - это своеобразная ДДоС-атака, которая забивает каналы управления перед возможным началом действий ВСУ.

Эль Мюрид, Telegram

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