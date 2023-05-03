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Россиянам пора покидать Крым

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  • Виктор Андрусив
  • 3.05.2023, 11:26
  • 2,536
Россиянам пора покидать Крым
Виктор Андрусив

Конец Крымского моста уже близок.

В прошлом году я одним из первых сказал, что Крымскому мосту придет конец. Мы даже марку соответствующую нарисовали. Сейчас мы приближаемся к ситуации, когда конец моста является частью нашей контрнаступательной операции.

Уничтожить мост столь же важно, как и прорвать оборону противника. И это однозначно будет сделано.

Но тут возникает еще один интересный эффект. Если ВСУ перережут сухопутный коридор и уничтожат мост - как эвакуироваться населению?

Дело в том, что с 2014 года в Крым переселили более 300 тысяч человек из РФ. Это преимущественно военные с семьями. И, конечно, они захотят максимально вывезти оттуда близких.

Поскольку это будет невозможно через мост и сухопутный путь, останется водный. Поэтому есть большая вероятность, что мы станем свидетелями масштабного гуманитарного кризиса, вызванного желанием сотен тысяч эвакуироваться. На этом фоне еще надо будет держать оборону, с ограниченными запасами МТЗ и снарядов.

Как говорится, karma, и мы еще будем наблюдать куда худшие кадры эвакуации, чем это было в первые дни войны в наших городах. На месте россиян я бы начал выезжать из Крыма уже, пока не поздно.

Виктор Андрусив, Telegram

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