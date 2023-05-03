«Заботьтесь о детях, чтобы они оставались белорусами» 3.05.2023, 11:36

Белорусы рассказали о вынужденной эмиграции.

Август 2020 года внёс серьёзные коррективы в жизнь белорусов и многие на собственном опыте поняли значение слова «эмиграция». MOST пообщался с тремя белорусами из разных уголков мира и узнал, как давно они живут в эмиграции, при каких обстоятельствах переезжали и с какими трудностями встречаются в жизни за границей.

«За два года успел пожить в трёх странах. В третий раз выбрал Польшу»

Белорусскому предпринимателю, контекстологу Егору Тубелевичу 26 лет. В мае 2021 года он вынужденно покинул пределы Беларуси из-за политического преследования, переехав жить в Украину. Мужчина выбрал Украину по причине того, что на тот момент она была самым простым вариантом: отсутствовал визовый режим и языковой барьер, кроме этого, были комфортные цены на жильё и продукты.

Всего за два года своей эмиграции Егор с семьёй успел обустроить быт в трёх странах: Украине, Грузии и Польше. В Украине семья прожила ровно полгода, после чего молодой мужчина с женой и сыном релоцировались в Грузию. Причиной переезда послужило отсутствие возможности легализовать своё пребывание: не смогли получить ВНЖ.

— Выбрали Грузию, так как на момент переезда там были очень низкие цены на жилье. Кроме этого очень привлекал тёплый климат и желание пожить у моря. Со временем мы поняли, что жизнь в Грузии не такая привлекательная, как мы себе представляли. Плюс к этому, с началом войны в Украине цены на жильё выросли в два-три раза. Эти две причины подтолкнули нас к очередному переезду. В третий раз выбрали Польшу.

Егор с семьёй остановил свой выбор на Польше, так как с этой страной он связан давно: в 18 лет поступил во Вроцлавскую политехнику, где проучился три года. Егор хорошо владеет польским языком и имеет возможность пройти упрощенную процедуры легализации своего пребывания и пребывания своей семьи. Сейчас живет в Белостоке. Этот город он тоже выбрал неспроста. Его семья воспитывает маленького сына Гедымина, которому два с половиной года, и для них было важно, чтобы сын посещал детский сад, а в будущем — школу с белорусским языком обучения.

Самым трудным для Егора в начале эмиграции было понимание, что он не может вернуться домой и что его жизнь может быть только вне Беларуси. Сейчас главная трудность для мужчины — волнение за близких, находящихся в ежедневной опасности в Беларуси, отсутствие возможности бабушкам видеть внука, а ему — своих родственников и друзей.

— С дискриминацией не сталкивался и вряд ли столкнусь, так как уже восемь лет говорю на белорусском языке, и, по моим наблюдениям, большинство поляков и грузин чаще идентифицируют наш язык, как украинский, так как не понимают белорусский. Для меня не составляет проблемы прояснить ситуацию, в которой оказалась Беларусь. У меня много знакомых из Украины, и я от них ни разу не слышал ничего плохого в свою сторону. Моя позиция неизменна с 2014 года, я ее демонстрировал публично, за что, в том числе, и был преследован в Беларуси.

Всем белорусам, собирающимся уезжать за границу, Егор советует подготовить все документы, которые возможно. Тем, кто уезжает экстренно, советует не брать много вещей, а взять пару книг на белорусском языке, как напоминание о белорусскости. Поговорить с родственниками, друзьями, подготовить их. Посетить родные места. Попрощаться с Беларусью.

— Наша цель — сохранить белорусскость всеми возможными путями. Старайтесь полностью не ассимилироваться с преобладающей нацией. Заботьтесь о детях, чтобы они оставались белорусами, они наше будущее. Учите язык страны, в которой живете, ведь это об уважении, но и о своём родном не забывайте. В том числе о культуре, кухне, традициях, истории. Прививайте себе, близким, друзьям и детям любовь к белорусскому. Поддерживайте белорусский бизнес за рубежом. Сплачивайтесь.

«Самое трудное — редко видеть своих родителей и замечать, как они стареют»

Михаилу 31 год. Он работает в IT-компании. Вместе с женой и полугодовалой дочерью уехал из Беларуси в конце июля 2021 года. Для семьи IT-шника это был не срочный переезд. Они закончили все дела в Минске и подготовились к релокации без шоковой терапии: продали машину, сдали квартиру. Для переезда мужчина выбрал Грузию, так как на тот момент страна ещё не была такой популярной среди белорусов, как сейчас. Некоторые знакомые и коллеги Михаила в то время уже жили в Грузии, и им, по словам мужчины, все нравилось.

— К тому же, в 2021-м жизнь в Грузии стоила гораздо дешевле Литвы или Польши, — сравнивает Михаил, — А сейчас это уже, к сожалению, не так: цены на жильё, почти, такие же, а продукты в несколько раз дороже.

Грузию мужчина описывает как интересную страну с особым настроением, сочетающую в себе азиатчину, Европу и советское наследие. Иногда Михаилу это нравится, а иногда и раздражает.

— Из-за того, что сюда не нужна виза, многие выбирают Грузию в качестве транзитной точки, чтобы осмотреться и двигаться дальше. Но многие и остаются.

Михаил не проходил классических стадий адаптации в эмиграции. Первые два месяца с женой занимался решением бытовых вопросов: поиски квартиры, лучшие магазины с продуктами и прочее. С помощью знакомых и многочисленных белорусских чатов и общин, все эти вопросы семья решила быстро. С переездом удалось сохранить работу, поэтому через пару месяцев, по словам IT-шника, началась обычная жизнь.

Но вместе с этим и частичное обнуление. Чувство обнуления Михась сравнимо с чувством при переходе в другую школу: «Якобы и продолжаешь обучение с того же места, где приостановился, но надо строить новые социальные связи».

— Самое трудное в эмиграции лично для меня — редко видеть своих родителей и замечать, как они стареют. А для них особенно трудно не иметь возможности проводить время с внучкой.

Советы для тех, кто собирается уезжать, у Михаила следующие: во-первых, пообщаться с людьми, живущими в той стране, в которую планируется переезд. Он говорит, что несмотря на то, что на YouTube и в чатах много полезной информации, только во время живого разговора можно узнать мелочи, которые могут повлиять на принятие решения. Во-вторых, нужно подготовить все необходимые документы, восстановить паспорт, сделать доверенность, сходить к доктору.

Третий совет от Михаила философский:

— Сформулируйте для себя цели и ожидания в/от вашей эмиграции. «Пересидеть и подождать пока всё наладится в Беларуси» — это, к сожалению, плохая позиция, из которой потом психологически очень трудно выбираться. Вынужденная эмиграция — это сложно, но при этом она является бесценным опытом и интересным приключением, если правильно к этому отнестись. Если едете с семьей или с близким человеком — обязательно синхронизируйте своё видение, чтобы потом не было недоговорённостей.

Кроме этого Михаил советует не замыкаться в своем узком кругу или исключительно в белорусской диаспоре, а стараться путешествовать и общаться с местными жителями, так как без этого невозможно понять ничего о стране, где будете жить.

«Боязно, что связи с Беларусью не будет, или будет формально, без чувств»

Яне Карслян 30 лет. По профессии она химик-исследователь. Окончила химический факультет БГУ и семь лет назад уехала в США, чтобы поступить в аспирантуру. В 2020 году получила степень PhD in Chemistry.

Самым трудным для Яны в семилетней эмиграции — отсутствие возможности часто встречаться с близкими людьми и жить рядом с ними нормальную жизнь.

Никаких трудностей с работой в США не возникает: женщина финансово и ментально довольна. Говорит, что по меркам страны у них с мужем довольно успешный путь. Но при всем при этом, Яну гложет нереализованное желание работать на благо своей страны.

— С одной стороны воспитывать детей сложно из-за того, что всё на наших с мужем плечах и плечах общих социальных институтах. У нас нет возможности отводить детей к бабушкам и дедушкам. Всю теплоту и мудрость даем сами, успевая еще работать. С другой стороны — хорошо, что дети никаких неожиданностей воспитания от родственников не перенимают и белорусский язык у них чистенький, книжный.

— Наряду с этим, мультикультурная и разнообразная среда естественно учит ценить свое и понимать других. В целом, я бы не сказала, что очень тяжело, когда отношения в семье гармоничные, а финансовое состояние стабильное. Морально, скорее, неловко и немного боязно, что дети не только вырастут, но и останутся в этой стране, и связи с Беларусью не будет, или будет формальной, без чувств.

Всем планирующим переезд, в первые месяцы она советует вникнуть в новую страну, разобраться с официальным устройством работы общества и государства, чтобы не столкнуться с проблемами и чтобы найти своё место там. Знакомиться с местными жителями, расспрашивать их, подражать их языку, наблюдать за поведением и учиться. После обустройства — искать и создавать свои комьюнити и единомышленников-соотечественников.

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