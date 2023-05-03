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В общежитии Гродно умер студент-медик из Шри-Ланки

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  • 3.05.2023, 11:52
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В общежитии Гродно умер студент-медик из Шри-Ланки
Тишина Куралатне
Фото: lancasara.com

На сайте ГрГМУ он упоминается как призер университетских олимпиад.

В Гродно расследуют смерть студента Гродненского государственного медицинского университета из Шри-Ланки. 24-летний Тишан Куларатне учился на 4-м курсе.

Как пишет издание Colombo Page, тревогу забила мать студента, когда не могла до него дозвониться. Она связалась с его друзьями. 30 апреля они пришли в комнату к Куларатне и обнаружили его труп. Правоохранительные органы устанавливают, была ли смерть студента суицидом или он умер по другой причине.

На родине Куларатне учился в престижной школе и поступил в гродненский медуниверситет, чтобы стать врачом. На сайте ГрГМУ Куларатне упоминается как призер университетских олимпиад.

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