Все начинается заново Телеграм-канал «CYNIC»

3.05.2023, 11:55

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Такого с россиянами еще не творил никто.

Теперь аккуратненько, держась за стул, вспомните, как начиналось предыдущее контрнаступление.

Далее ещё более аккуратно вспомните, как интенсификация ударов приближала бегство оккупантов.

А затем можно вспомнить, как ВСУ вошли на территории, из которых Россия позорно бежала, оставляя технику, вооружение, карты и много чего интересного.

Всё начинается заново! Контрнаступление в своей части предварительных ласок понеслось. Оккупанты, правда, не догадываются, куда и, главное, как будет осуществлена «пенетрация» в оккупированные территории.

Не могу обещать, что оккупантам понравится, но такого с ними ещё не творил никто.

И насчёт ударов по «центрам принятия решений», о которых вдруг опять вспомнили пропагандисты. Кремль может передать «привет» генералу «Армагеддону», который благополучно потратил все ракеты на войну с трансформаторами.

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