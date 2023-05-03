Все начинается заново
- Телеграм-канал «CYNIC»
- 3.05.2023, 11:55
- 3,698
Такого с россиянами еще не творил никто.
Теперь аккуратненько, держась за стул, вспомните, как начиналось предыдущее контрнаступление.
Далее ещё более аккуратно вспомните, как интенсификация ударов приближала бегство оккупантов.
А затем можно вспомнить, как ВСУ вошли на территории, из которых Россия позорно бежала, оставляя технику, вооружение, карты и много чего интересного.
Всё начинается заново! Контрнаступление в своей части предварительных ласок понеслось. Оккупанты, правда, не догадываются, куда и, главное, как будет осуществлена «пенетрация» в оккупированные территории.
Не могу обещать, что оккупантам понравится, но такого с ними ещё не творил никто.
И насчёт ударов по «центрам принятия решений», о которых вдруг опять вспомнили пропагандисты. Кремль может передать «привет» генералу «Армагеддону», который благополучно потратил все ракеты на войну с трансформаторами.
Телеграм-канал «CYNIC»