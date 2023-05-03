Зеленский неожиданно прибыл в Финляндию

Зеленский неожиданно прибыл в Финляндию1
- 3.05.2023, 12:00
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Ранее этот визит не анонсировался.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Финляндию. Об этом сообщила канцелярия президента страны.
Церемония приема главы государства пройдет в 12:00. В ходе визита Зеленский примет участие во встрече премьер-министров Северных стран с президентом Саули Ниинисте.
Встреча состоится во второй половине дня в Президентском дворце и будет посвящена поддержке Украины и другим актуальным вопросам безопасности.
Отметим, что после начала войны Зеленский посетил США, Великобританию, Польшу и Францию.