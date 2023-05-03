Взрывоопасная ситуация: оккупированный Крым и приграничье РФ захлестнули диверсии 1 3.05.2023, 12:06

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ВСУ начали подготовку к контрнаступлению.

В оккупированном Крыму, а также в приграничных районах РФ случилась целая череда диверсий и взрывов. Сайт Charter97.org собрал полную подборку атак на объекты оккупантов.

Все началось в ночь на 29 апреля, когда произошел пожар на нефтебазе в аннексированном Россией Севастополе в микрорайоне Казачья бухта. В ВСУ заявили, что атака на нефтебазу — «один из элементов» подготовки к контрнаступлению Украины.

1 мая в Ленинградской области подорвали линию электропередач. По словам главы региона Александра Дрозденко, на другой опоре ЛЭП нашли еще одно взрывное устройство, которое разминировали.

1 мая в Брянской области сработало взрывное устройство на железнодорожных путях. С рельсов сошел белорусский локомотив грузового поезда и семь вагонов. Состав перевозил нефтепродукты и пиломатериалы, после аварии начался пожар.

2 мая беспилотник сбросил взрывчатку на место строительства защитных сооружений в Белгородской области. В результате 46-летний рабочий получил контузию.

Вечером в тот же день на железной дороге в Брянской области вновь произошел взрыв. Сработало неустановленное взрывное устройство». Люди не пострадали, локомотив и несколько грузовых вагонов сошли с рельсов.

В ночь на 3 мая в результате атаки беспилотника в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами.

В ночь на 3 мая беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Дубровском районе Брянской области. В результате атаки повреждения получил не эксплуатирующийся транспортный самолет Ан-124.

В деревне Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на аэродроме. В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило около 7 утра, на территории аэродрома горели покрышки, а площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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