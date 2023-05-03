Протасевича осудили на восемь лет колонии и отправили под домашний арест 47 3.05.2023, 12:14

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(обновлено) Путило и Рудика заочно приговорили к 20 и 19 годам.

Блогер Роман Протасевич осужден на восемь лет колонии усиленного режима.

Бывшего главреда Nexta обвинили в «заговоре с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем».

Однако после заседания суда Протасевича не взяли под стражу. Он продолжит находиться под домашним арестом.

Белорусская прокуратура запрашивала для Протасевича 10 лет колонии.

Отметим, что Протасевич пошел на сделку со следствием.

Создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило заочно приговорили к 20 годам колонии, Яна Рудика – к 19 годам Они находятся за границей. Их судили заочно.

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