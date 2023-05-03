Турция закрыла воздушное пространство для самолетов из Армении3
- 3.05.2023, 12:21
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Из-за открытия в Ереване памятника.
Турция закрыла воздушное пространство для самолетов из Армении, следующих в третьи страны.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире NTV.
По его словам, запрет на пролет армянских судов через воздушное пространство Турции введен из-за открытия в Ереване памятника участникам операции «Немезис», во время которой в 1920 - 1922 году были убиты несколько лидеров Османской империи, обвиняемых в геноциде армян.
«Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации. Если они не прекратят их, мы предпримем другие меры», - сказал Чавушоглу.