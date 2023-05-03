Минчанин придумал схему заработка в интернете, но что-то пошло не так 3.05.2023, 12:23

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Мужчина успел заработать более двух миллионов рублей.

40-летний житель Минского района придумал схему заработка в интернете. Еще в 2015 году мужчина узнал о том, что на продаже чужих учетных данных можно заработать. В даркнете он приобретал данные учетных записей пользователей различных интернет-ресурсов, после чего продавал их в два-три раза дороже. В 2019 году он создал интернет-магазин на одной из торговых площадок по продаже цифровых продуктов.

В августе 2022 года мужчину задержали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Расследованием установлено, что за полгода до пресечения указанной деятельности обвиняемый совершил 350 эпизодов распространения данных для доступа к счетам и электронным кошелькам. На следствии мужчина рассказал, что он специализировался на продаже аккаунтов зарубежных криптобирж, но и не брезговал реализовывать данные для доступа к страницам пользователей в социальных сетях», — проинформировали в СК.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли около 100 тысяч долларов США, 28 банковских платежных карт, компьютерную технику и различные носители информации, на которых содержались следы его деятельности по реализации аккаунтов.

При проведении осмотра криптокошельков обвиняемого в них обнаружена крупная сумма токенизированных активов. Следователи вывели эти активы из цифровой среды. Их размер составил около 2 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос об обращении этих денег в доход государства.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 222 (Незаконный оборот средств платежа и инструментов, совершенный в особо крупном размере) УК Беларуси. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

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