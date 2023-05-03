Оскорблял Шойгу: СМИ получили доступ к почте экс-главы «Роскосмоса» Рогозина 3 3.05.2023, 12:34

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К Путину он относится лояльно.

Журналисты «Суспильного» получили доступ к 25 гигабайтам почты экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Заметим, что после его увольнения из «Роскосмоса», Дмитрий Рогозин активно катался на временно оккупированные территории Донетчины и Луганской области. Их он посещал с будто гуманитарной миссией.

Затем в его телеграм-канале начали появляться ролики. На них можно увидеть, что он участвует в боевых действиях. Более того, называет себя добровольцем подразделения «Барс-11». Но это еще не все. Себя Рогозин также называет главой военно-технического центра «Царские волки». И под его эгидой он начал объединять частных разработчиков и изготовителей военной техники.

Речь, в частности, о создателях роботизированной системы «Маркер» и беспилотников. Расследователи не исключают, что все это интересует Рогозина, чтобы получить деньги от государства. В частности, для своего сына Алексея, тоже занимающегося производством дронов.

Лоялен к Путину, хоть и боится его фамилии

Расследователи изучили его переписку с другими. В них Путина вспоминают словами «Он», «Начальник», «ВВ», «Главнокомандующий». А от фамилии бункерного деда все избегают.

Интересно, что сам Рогозин ни публично, ни частно не берется критиковать президента России. В то же время он щедр на возмущение в сторону окружения Путина. Более того, презирает министра обороны Сергея Шойгу.

Последнее – не случайно. Рогозин после увольнения из «Роскосмоса» стремился занять новую должность. Так, еще летом 2022 года говорящая глава Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Рогозина убрали с управления компанией не из-за претензий к его работе.

Интересно, что тогда СМИ в России писали, что экс-директора «Роскосмоса» ожидает новая должность. Более того, предсказывали ему работу в Кремле. Но как-то так случилось, что за 9 месяцев его так нигде и не «трудоустроили».

Хотел трудоустроиться через Ротенберг

Сам Рогозин в переписках не называл причину своего увольнения. В то же время заявлял, что ожидает предложение чего-то нового. Чтобы получить новую должность, экс-директор «Роскосмоса» активно общался с российским миллиардером Аркадием Ротенбергом. Как отмечают журналисты, в общении с ним он активно использовал подхалимаж.

Миллиардер Рогозина в переписке называл «родным», а также говорил, что очень скучает. Просил экс-директора «Роскосмоса» себя беречь, потому что он, мол, «нужен родине». Как бы Рогозин ни старался, получить какую-то должность в Кремле так и не удалось.

Расследователи отметили, что 12 января 2023 года состоялась встреча между Рогозиным и Ротенбергом. 14 января миллиардер наведывался к Путину. Он заверил экс-директора «Роскосмоса», что поговорил с диктатором по поводу него, и что он «будет доволен».

Уже 5 февраля Рогозин попросил Ротенберга, чтобы он «Начальнику» отправил ролик с демонстрацией работы «Маркера». В своем сообщении он бестолково пошутил: «Пока будем меня назначать, мы до Киева дойдем». Уже 12 февраля их диалог обрывается.

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