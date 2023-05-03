Павел Аракелян представит авторскую программу в главном джаз-клубе Вильнюса 1 3.05.2023, 12:43

Павел Аракелян

Известный белорусский музыкант даст концерт под названием «Coming Home».

Известный белорусский музыкант Павел Аракелян впервые после переезда в Вильнюс представляет авторскую программу в главном джаз-клубе литовской столицы «Jazz Cellar 11».

В обновленный состав коллектива «The Outsiders» входят давний соратник Павла, контрабасист Алексей Крышталь, барабанщик Довидас Шульскис и легендарный пианист, председатель Джазового Союза Литвы Дмитрий Голованов.

Во время концерта с символическим названием «Coming Home» («Возвращаясь Домой») вас ждут сюрпризы — презентации новых композиций, а так же специальные гости.

Концерт состоится 11 мая в вильнюсском клубе «Jazz Cellar 11»

Начало — в 20:00.

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