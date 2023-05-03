Как выиграть мир: хорватский невоенный опыт Наталья Ищенко

3.05.2023, 12:49

1,950

Наталья Ищенко

Украине следует изучать опыт Ховатии не только на поле боя.

Когда в Украине начинают изучать опыт Хорватии, обязательно сосредотачиваются на успешном ведении войны. Стандартный ответ на вопрос «Как Хорватии удалось?» предусматривает анализ успехов хорватской армии на поле боя и достижения хорватских дипломатов при подписании соглашений, благодаря которым часть территории удалось вернуть мирным путем.

И здесь действительно есть чему учиться.

Как раз в эти дни 28 лет назад, в начале мая 1995 года, хорватская армия провела наступательную операцию «Молния», во время которой после 4-х лет сербской оккупации была освобождена Западная Славония – регион на севере Хорватии.

Через четыре месяца, 4 августа, началась операция «Буря», ставшая главной военной операцией в войне Хорватии за независимость. За 84 часа хорватская армия и подразделения специального назначения уволили почти пятую часть страны, поставив крест на сепаратистском образовании «Республика Сербская Страна».

Все еще оставшаяся оккупированная территория (хорватское Подунавье, в частности Вуковар), Загреб вернул под свой контроль за два года, с 1996 до 1998-го, посредством мирной реинтеграции в рамках программы ООН.

Хорваты победили, полностью вернули свою территорию, им даже не пришлось предоставлять каким-либо сепаратистским анклавам особые статусы. Но Хорватия выиграла не только войну, но и мир, как сейчас принято говорить в Украине.

Послевоенные времена принесли новые вызовы: превращение послевоенной бывшей югославской, фактически совковой республики, в развитое демократическое европейское государство.

Но и здесь Хорватия добилась успехов. В 1995-м и территории страны завершились боевые действия, через 8 лет, в 2003-м Хорватия подала заявку на членство в Европейском Союзе, и спустя еще 10 лет, 1 июля 2013 года, страна присоединилась к ЕС.

Этот кейс, который тоже заслуживает названия «Как Хорватии удалось», у нас остается без внимания. Хорватский путь из войны в мир, из «порохового погреба Европы» в полноправное членство в европейском содружестве, был непростым, но успешным и поучительным.

После победы в войне Хорватия сразу столкнулась с необходимостью немедленного перехода к «нормальности» старой Европы. Европейцы не собирались делать исключения для страны, которая вот-вот преодолела агрессора и потребовала от потенциального члена ЕС соответствия единым евростандартам.

Набор требований был большим и сложным. Одна из самых главных – развитие устойчивой демократии.

Закономерно, что в стране, которая несколько лет жила в режиме военного положения и всеобщей мобилизации, развились авторитарные тенденции. Хорваты согласились с необходимостью послевоенных демократических преобразований, и для искоренения даже намеков на авторитаризм хорватский парламент изменил Конституцию, превратив президентскую республику фактически в парламентскую.

Очень важной была и борьба с коррупцией.

К коррупционным схемам после войны оказались причастны не только «барыги»-политики, но и военачальники, дипломаты... Махинации с землей и недвижимостью, сомнительные приватизационные сделки, «зарабатывание» на государственных тендерах, манипуляции с банковскими кредитами - чего там только не было!

Понятно, что обычным гражданам все это очень не нравилось, они были обеими руками за привлечение к ответственности барыг. Но и политический истеблишмент не стал горой за свое право на «дерибан», а согласился с европейским требованием об искоренении этой «заразы», потому что усиление борьбы с коррупцией было жестким и однозначным требованием ЕС к потенциальному кандидату.

В декабре 2001 года в Хорватии было открыто Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью – Ured za suzbijanje korupcije i organizirananog kriminaliteta, USKOK – специализированное подразделение Государственной прокуратуры. Он работает до сих пор, и говорят, достаточно эффективно.

Наиболее неоднозначным и сложным для выполнения оказалось другое условие вступления в ЕС – расследование всех возможных случаев нарушения международного гуманитарного права во время войны и наказания виновных. Никаких исключений для представителей хорватских вооруженных сил не предполагалось; аргументы, что Хорватия вела оборонную войну и противостояла агрессору, не учитывались.

Под давлением западных партнеров, европейцев, но и американцев, весной 2000 года парламентское большинство приняло Декларацию о сотрудничестве с Международным трибуналом по бывшей Югославии.

Этот шаг не встретил понимания общества.

12 генералов, руководивших хорватскими силами во время войны, написали открытое письмо, в котором призвали правительство, гражданское общество и средства массовой информации прекратить криминализацию Хорватской войны за независимость.

В феврале 2001 года Гаагский трибунал выдал ордер на арест генерала, героя войны Мирко Нораца, обвиненного в убийстве гражданских сербов, и Министерство внутренних дел Хорватии согласилось выполнить это решение. В ответ на улицы вышли десятки тысяч человек, протестовавших против задержания героя войны.

Успокоить ситуацию правительству удалось, заключив соглашение с Гаагским трибуналом о том, что генерал привлечен к уголовной ответственности дома, в Хорватии.

В итоге Мирко Норац был приговорен судом города Риека к 12 годам лишения свободы.

Дело против другого героя войны вызвало еще большее сопротивление.

В июле 2001 года в Гааге выдвинули обвинения против генерала Анте Готовины – командующего операцией «Буря».

В случае с символом хорватской победы негодовать начали уже не только обычные граждане, но и руководство государства. Тогдашний хорватский премьер не согласился дать делу ход, поскольку считал, что документ давал неверную оценку событий и был предвзятен хорватской войной за независимость.

Но ЕС однозначно поставил начало переговорам о членстве в Европейском Союзе в зависимости от привлечения к ответственности хорватского генерала.

В феврале 2003 года Хорватия подала официальное заявление о вступлении в ЕС, но продвижение по евроинтеграционному пути было поставлено на паузу, и возобновилось только после того, как генерал Готовин в 2005 году был задержан на Канарских островах.

В 2011 году первая инстанция Гаагского трибунала признала Анте Готовину виновным и приговорила к 24 годам тюрьмы за преступления против жителей т. н. «Республики Сербская Страна» – сепаратистское образование на территории Хорватии.

Результатом стал обвал евроинтеграционных настроений хорватов. Поддержка членства страны в ЕС упала до рекордно низких 23%. «Хорватия не продается за Готовину», - утверждали плакаты, расклеенные обо всей Хорватии (фамилия генерала переводится как «наличные»).

Впереди страну ожидал референдум по вступлению в ЕС, и, казалось, на евроинтеграции страны будет поставлена точка.

Но спас ситуацию сам Анте Готовина.

Генерал, в обращении, переданном из тюрьмы в Гааге, попросил соотечественников проголосовать «за» на референдуме по вступлению в ЕС.

На референдуме, состоявшемся 22 января 2012 года, две трети пришедших на участки высказались в пользу членства Хорватии в Евросоюзе.

10 месяцев спустя, в ноябре 2012 года, апелляционная палата трибунала в Гааге изменила первоначальное решение суда. Генерала Готовину полностью оправдали.

Меньше чем через год, 1 июля 2013 года, Хорватия стала полноценным членом Европейского Союза.

Выводы из хорватского опыта развития мира будут очень краткими.

2 Демократия важна.

3 Корруции нужно избавляться.

4 За героев нужно бороться.

Но первый пункт – звучит так:

1 Надо выиграть войну.

Наталья Ищенко, «Еспресо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».