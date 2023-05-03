Командующий Объединенными силами ВСУ приехал на границу с Беларусью 4 3.05.2023, 12:51

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Украинские военные готовятся к «адекватному реагированию» на атаку с севера.

Россия продолжает держать свою группировку в Беларуси. Ориентировочное количество авиационной группировки и наземных войск врага в этом направлении составляет до 2500 человек. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

— На территории Республики Беларусь продолжает находиться авиационная группировка и группировка наземных сил Российской Федерации. Но мы подробно анализируем каждый воздушный удар и принимаем меры по недопущению успешных действий враждебных сил, — заявил украинский генерал.

На территории приграничных с Украиной Курской и Брянской областей России находятся до 17 тысяч российских солдат.

— По состоянию на сегодняшний день угрозы наземных наступательных действий как с территории Беларуси, так и с территории Курской и Брянской областей нет. Но это не значит, что мы будем сидеть, сложа руки. Мы ежедневно работаем для укрепления нашей обороны и делаем все, чтобы быть готовыми к адекватному реагированию, — заявил командующий.

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