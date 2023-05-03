Как эффективно убрать катышки с одежды 1 3.05.2023, 13:14

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Никакие машинки и приспособления вам не понадобятся.

Чтобы убирать катышки с одежды, многие приобретают специальные механизмы или используют бритву.

Однако есть два более эффективных и максимально простых и дешевых метода, пишет teleprogramma.pro.

Все, что вам пригодится, это обычная губка для посуды из поролона с жесткой стороной и пемза.

Жесткой стороной губки или пемзой начните аккуратно водить по одежде, и вы сами увидите, как все катышки быстро и легко начнут собираться там, куда вы их направляете. Потом просто отряхните свои вещи и порадуйтесь обновлению!

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