Как эффективно убрать катышки с одежды

Как эффективно убрать катышки с одежды1
- 3.05.2023, 13:14
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Никакие машинки и приспособления вам не понадобятся.
Чтобы убирать катышки с одежды, многие приобретают специальные механизмы или используют бритву.
Однако есть два более эффективных и максимально простых и дешевых метода, пишет teleprogramma.pro.
Все, что вам пригодится, это обычная губка для посуды из поролона с жесткой стороной и пемза.
Жесткой стороной губки или пемзой начните аккуратно водить по одежде, и вы сами увидите, как все катышки быстро и легко начнут собираться там, куда вы их направляете. Потом просто отряхните свои вещи и порадуйтесь обновлению!