Россия разрешила Турции не платить за газ до 2024 года 2 3.05.2023, 13:19

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Эрдоган добился от Кремля уступок.

Ставшая крупнейшим клиентом «Газпрома» и одним из главных хабов по обходу санкций против России, Турция добилась газовых уступок от Кремля, пишет The Moscow Times.

С «Газпромом» достигнуто соглашение, которое позволит Турции не осуществлять часть платежей за газ и перенести их на более поздний период, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с „Газпромом“ по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение», — рассказал он, добавив, что поблажки коснутся «цикла платежей», которые скоординированы с Минфином Турции и казначейством.

Общую сумму «отсрочки» министр не уточнил. Слухи о том, что это гигантские $20 млрд, он назвал не соответствующими действительности.

По данным Bloomberg, речь идет об отсрочке до 2024 года — ее добивалась турецкая национальная газовая компания Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (BOTAŞ). О газовых уступках президента России Владимира Путина попросил лично президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Сочи в августе прошлого года.

Он настаивал на скидке от «Газпрома», газ которого стал не по карману хрупкой турецкой экономике: инфляция в стране в прошлом году превышала 80%, а дефицит платежного баланса установил исторические рекорды — $48,7 млрд за весь прошлый год и $14,24 млрд за январь текущего.

Вице-премьер Александр Новак по итогам саммита в августе сообщил, что достигнута договоренность частично перевести платежи Турции в рубли. Но Эрдоган требовал большего: в сентябре на саммите ШОС в Самарканде он просил снизить цены «Газпрома» на 25%. Возможность переноса части платежей рассматривалась как альтернатива скидке.

В качестве «ответной» услуги Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб, который заменил бы для поставок в Европу разрушенную взрывами систему трубопроводов «Северный поток».

В марте член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан сообщил, что переговоры по «хабу» приостановлены. «Сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — пояснил он.

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