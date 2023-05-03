В Минске продают трехкомнатную квартиру возле метро за 72 тысячи долларов

В Минске продают трехкомнатную квартиру возле метро за 72 тысячи долларов2
- 3.05.2023, 13:32
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Почему так дешево?
За долги собственницы в Минске продается трехкомнатная квартира неподалеку от станции метро «Ковальская Слобода». Жилье выставлено на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение», пишет realt.by.
Жилье находится по адресу: Минск, Левкова, 19. Это — панельный дом серии М-464, построенный в 1999 году. В здании — 9 этажей. На первом этаже работают коммерческие помещения. Рядом с домом — сквер. До ближайшей станции метро можно дойти за несколько минут.
Площадь жилья, выставленного на торги, — 62 квадратных метра. В квартире — 3 комнаты и кухня. Судя по фотографиям, в квартире сделан современный ремонт. Располагается жилье на последнем этаже.
Среди обременений — арест и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя. Они будут сняты после продажи.
Электронные торги начнутся 23 мая в 9:00 и завершатся в 18:00. Подать заявку на участие можно до 22 мая.
Начальная стоимость лота — 203 тысячи рублей (72 тысячи долларов). Задаток — 20,3 тысячи рублей.
К слову, стоимость аналогичной квартиры в этом же доме составляет 85 тысяч долларов.