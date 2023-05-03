«Мне очень нравятся их драники со сметаной, а стоят они всего 2,5$» 3 3.05.2023, 13:51

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Белоруска из Польши рассказывает, как живет на свою небольшую зарплату.

Своей историей поделилась с Citydog Алена – керамистка из Варшавы, которая еще учится на психологии.

Доходы: есть как регулярные, так и не очень

Алена (27) переехала в Польшу в 2012 году. Окончив университет, девушка работала над разными проектами, связанными с керамикой (сейчас это ее основная деятельность), подрабатывала на фестивалях и продолжала обучение на разных резиденциях за границей. Сейчас белоруска учится на психологии и работает арт-инструкторкой – ведет художественные занятия по керамике с детьми в центре поддержки семей.

– Плюс этой работы в том, что у меня достаточно свободный график и я могу подстраивать его под свои нужды, – рассказывает Алена. – Главный минус – это то, что я там занята только 60 часов в месяц. Взять больше часов нет возможности, поэтому и зарплата у меня минимальная, а после вычета налогов остается еще меньше. За март вот, например, я получила 2347 злотых (560$).

Для справки: минимальная зарплата в Польше с 1 января 2023 года составляет 3490 злотых брутто (834$). С 2 июля ставка вырастет до 3600 злотых (860$).

Дополнительные деньги приходят от продажи керамики – но это нестабильный и нерегулярный доход. По словам Алены, максимальная сумма в месяц, которую она получала с продаж в месяц, – 1800 злотых (430$). Но часто бывает и ноль, и спрогнозировать это пока невозможно.

– В июне две мои работы будут участвовать в аукционе. Они уже выставлялись на выставках, поэтому стартовая цена – 1000 злотых (239$). За какую сумму они продадутся и продадутся ли вообще, непонятно. Известно только, что 25% от суммы заберет себе галерея, которая этот аукцион устраивает.

В прошлом году у меня еще была стипендия, которую я получала под определенный проект. А билеты на выезды на резиденции за границу мне часто оплачивал фонд Kultura polska na świecie, в который я обращалась.

Ну, и еще один стабильный источник дохода – это помощь семьи (смеется). Пока я еще учусь, дважды в месяц мама перечисляет мне по 50 евро. И иногда получается так, что только на эти деньги я и покупаю продукты, потому что мой заработок уходит на аренду жилья, проезд, оплату мастерской и другие проекты.

Куда эти деньги уходят: жилье, мастерская, обучение

Сейчас Алена снимает достаточно большую комнату в трехкомнатной квартире в районе Stary Mokotów. Раньше за жилье она платила 1050 злотых (250$), но с марта стоимость аренды поднялась до 1250 злотых (почти 300$). Дополнительно около 100 злотых (24$) уходит на коммуналку.

Также каждый месяц девушка покупает проездной за 110 злотых (26$). Еще 30–35 злотых (7-8$) отдает за мобильную связь.

Немалая часть дохода уходит на аренду мастерской. Алена – член ассоциации керамистов. Вместе с польскими художниками она делит аренду помещения, где работает в свободное время и создает разные изделия для участия в выставках и просто на продажу.

– Сумма, которую я плачу за аренду, зависит от количества человек в мастерской. Сейчас моя часть – 267 злотых в месяц. Отдельно мы платим за электричество – и с июля прошлого года счета выросли в 2,5 раза. Но вообще счет за электричество зависит от того, сколько я обжигаю изделий в печи. Один обжиг – 100–200 злотых (24–48$), – рассказывает девушка. – А благодаря тому, что я работаю в мастерской на договорных условиях, иногда могу платить с опозданием. Например, подождать, пока что-то продам.

Отдельно я покупаю необходимые для работы материалы. Это не ежемесячные расходы, но цены немаленькие: например, ведро фарфора стоит 185 злотых (44$), гипс – 50 злотых (12$), за последних полгода я и фарфор, и гипс покупала уже раза три, килограмм глазури – 35–40 злотых (8–10$).

Иногда я участвую в ярмарках, где продаю свои изделия. За участие в них тоже нужно платить: 350 злотых (84$) за два дня и около 80 злотых (19$) за стол. Сюда же добавить мелкие расходы вроде бумажных пакетиков, в которых я буду отдавать покупки, элементы для сережек и т.д., – это еще около 100 злотых (24$).

А сейчас я вообще пишу курсовую, и у меня нет возможности работать в мастерской – а платить все равно нужно. Поэтому этот проект для меня пока убыточный, можно сказать.

– Обучение и группы по психологии я оплачиваю уже из своих накоплений, – говорит Алена. – Например, одна из групп у нас проходит раз в 1,5–2 месяца и стоит 80$. Еще за две группы, которые проходят поочередно раз в две недели, я плачу 140 беларуских рублей (56$) в месяц. Ну и есть личная терапия, на которую каждую неделю уходит по 30$ за сеанс.

Дополнительно я прохожу переквалификацию на семейного психолога – и за это я платила 300–400$. По этому обучению я сейчас пишу курсовую работу – и это тоже занимает время.

А что с продуктами и с развлечениями?

– О том, сколько денег уходит на продукты, говорить сложно – я и не считала, и выходит всегда по-разному. За овощами и фруктами я всегда езжу на рынок – там и свежее, и дешевле: например, 4 авокадо можно купить за 10 злотых (4$). В магазинах часто покупаю продукты на акциях. Пожалуй, единственное, на чем я не готова экономить, – это specialty-кофе, который я всегда беру в кофейнях. Пачка стоит 40–60 злотых (16–24$), покупаю примерно раз в месяц.

Во время встреч с друзьями мы иногда заходим в кофейни – часто я беру только кофе, но иногда и десерт. Если хочется перекусить в городе, обычно иду в bar mleczny – мне там очень нравятся их драники со сметаной, а стоят они всего 11 злотых (2,5$). Иногда ходим и вечером потусить – как минимум раз в месяц я могу себе это позволить. А периодически собираемся с друзьями у кого-то дома: скидываемся на продукты, вместе готовим – это и весело, и гораздо выгоднее по финансам.

Если у друзей день рождения, мы или скидываемся небольшими суммами на общий подарок – 25–30 злотых (6–7$), или я дарю свою керамику: кружку, например.

Еще раз в неделю я хожу на танцы. Абонемент на три месяца стоит 480 злотых (115$). Поездки я тоже оплачиваю из накоплений – например, неделю назад я летала в Милан на выставку.

А сказалась ли инфляция?

– Инфляция, которая случилась в Польше в последнее время, с моим доходом очень ощущается. С одной стороны, с нового года мне повысили часовую ставку на работе. Но с другой – подняли стоимость аренды жилья, плюс очень выросли цены в магазинах. Поэтому я бы сказала, что мой уровень жизни заметно снизился.

Если искать другую работу, то она будет занимать все мое время и я не буду успевать заниматься керамикой. А есть же еще обучение по психологии и много других дел, которые тоже требуют времени, вроде подготовки к выставкам или встреч в ассоциации. Поэтому пока у меня так, а дальше посмотрим (улыбается).

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