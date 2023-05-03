Минчанин ножом убил незнакомца, который не убрал за своей собакой 15 3.05.2023, 13:58

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Потерпевший скончался в больнице.

Минчанин проведет 7,5 года в колонии за убийство незнакомца. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

58-летний мужчина проходил мимо одного из домов на улице Ангарской, где у него и случился конфликт с незнакомым мужчиной, который выгуливал собаку и не убрал за ней — та справила нужду на газоне. Он достал из кармана нож, ударил им оппонента в грудь и ушел.

После он позвонил сыну и рассказал о том, что сделал. Сын посоветовал отцу явиться в милицию и во всем признаться, что минчанин и сделал.

Раненого мужчину заметили соседи и вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, потерпевший скончался в больнице.

— Обвиняемый ухаживал за больной матерью в качестве социального работника, судимости не имел, — прокомментировала заместитель начальника отдела прокуратуры города Минска по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Людмила Иваненко. — В ходе судебного заседания вину в инкриминируемом ему преступлении он отрицал — настаивал, что убил потерпевшего при превышении пределов необходимой обороны, в содеянном раскаялся.

Суд признал его виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве) и на основании ч. 1 ст. 139 УК Беларуси назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев, которые он проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор вступил в законную силу.

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