Новая рельсовая война 2 Telegram-канал «Занимательная конспирология»

3.05.2023, 14:04

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ВСУ явно хотят оставить российские танки без топлива.

По данным ТАСС локомотив и 20 вагонов сошли с рельс в Брянской области после подрывов ЖД полотна 2 мая 2023 года. Помнится, что диверсионные группы Красной армии устроили «рельсовую войну» в немецких тылах в период с 3 августа по 15 сентября 1943 года для успешного завершения Орловско-Курской операции и лишения вермахта возможности перебрасывать боевую технику и живую силу с одних участков фронта на другие.

Сейчас ВСУ ударила по топливохранилищу в Севастополе и пустила под откос два состава с топливом. Это явное желание лишить российские танки и другую боевую технику топлива. Интересно, зачем они это делают?

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