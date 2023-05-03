«Жена хобби не оценила: или машина, или развод!» 6 3.05.2023, 14:15

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Белорус рассказал, как ему достался «заряженный» VW Passat VR6.

Как Passat VR6 смог дожить до наших дней в идеальном состоянии? Тайну открывает продавец.

«Жена хобби не оценила: или машина, или развод!»

Как пишет av.by, сейчас 2,8-литровый VW Passat VR6 четвёртого поколения находится в продаже: за автомобиль просят 5 000 долларов. Год выпуска седана — 1995-й.

— Надо сразу отметить, что машину восстанавливал не я. Мне лишь повезло забрать её у владельца для перепродажи — бывший хозяин отдавал очень срочно. В своё время он вложил в «Пассат» около восьми тысяч долларов, но больше не мог его держать у себя.

Признавался, что жена не оценила хобби и дело дошло до ультиматумов: или машина, или развод! — поясняет Стас, который сейчас ищет нового владельца редкому «немцу».

— Сложно назвать часть автомобиля, к которой хозяин авто не приложил руку. Он дальнобойщик, а машина была увлечением — ей он уделял время после рейсов. Сделал себе игрушку в 2016-м, потом родился ребёнок. Иметь такой автомобиль и не вкладывать в него, поддерживая состояние, невозможно. У того владельца не получилось.

— Живых «четвёртых» «Пассатов» сейчас нет. Этот тоже изначально оказался «уставшим» обычным 1,6-литровым дизельным седаном, купленным за $1 500, — рассказывает парень. — Кузова, считай, не было — менялись буквально все элементы. Подбиралась дорогая краска от Honda Accord. Очень долго искались диски, а также оптика — восстанавливалось до мелочей.

— Сюда покупались редкие диски — без резины обошлись в 800 долларов. Подвеска вся новая — её пересобрали, добавив койловеры. Здесь разноширокие хорошие покрышки.

— Кто-то восстанавливает старые Mercedes-Benz или BMW, а ему почему-то захотелось именно VW Passat B4. Чем привлекла эта модель, история умалчивает. Возможно, у человека свои воспоминания и ностальгия по четвёртому поколению «Пассатов».

— Китайских запчастей здесь нет — только оригинал, включая даже значки Volkswagen. Отдельно восстанавливался функционал салона, то есть каждая опция в этом автомобиле работает. Кондиционер, омыватели фар, подогревы сидений, дожим стёкол, электропривод багажника, бортовой компьютер.

— Бамперы, передняя оптика и фонари, резинки и молдинги покупались отдельно. Цены на них я назвать не смогу, однако оригинальная мелочовка (лампочки, шланги, стёкла) в хорошем состоянии очень ценится среди знатоков и реставраторов.

К примеру, на дверные ручки «в идеале» сюда потребуется 50-60 рублей, а новые стоят 25 BYN. Оригинальные бэушные выхаживают свой срок службы, новые — ломаются, и это проблема Passat B3 и B4.

«Покраска обошлась в 3 200 долларов»

— Самым большим пунктом трат стали кузовные работы. По Беларуси много катается VW Passat B4, поэтому запчастей на разборках пока хватает. С другой стороны, попробуй отыскать ту же дверь, только не просто живую, а в идеальном состоянии. Бывает вроде и целая, но как начинаешь колупать… И даже такая будет стоить немалых денег.

— Обливалась машина полтора года назад, а после этого зимой не ездила. Покраска обошлась в 3 200 долларов, включая работы и расходный материал, — удивляет размером суммы продавец. — С учётом вложений сейчас «Пассат» продаётся за символические деньги. Люди у нас небогатые, поэтому ставить цену и пытаться «отбивать» затраты на него не получится — кто его купит?

Красилось авто толково: со всеми проёмами, силовой конструкцией. И предварительно пескоструилось, естественно.

— После перекраски кузов обрабатывали антикоррозийным составом, но консервант наносился именно в скрытые полости. Не хотели делать абы как, чтобы при первом жарком дне летом состав сочился из всех щелей. Нет, это явно не подходило прошлому владельцу — обработали по уму.

— Расход напрямую зависит от стиля езды. В среднем получается от 8 до 15 литров бензина — такие цифры во многом из-за дисков. Поставь сюда обычные колёса и гражданскую подвеску — аппетит автомобиля станет меньшим. Если «наваливаете», то смело готовьтесь к «пятнашке» среднего расхода.

— Двигатель хороший. Люди всегда его хвалят, когда он обслужен. Бывает, покупают 2,8-литровые экземпляры, в которые никто не вкладывал денег, а потом стонут: «Ой, ужасный мотор». Ну а чего вы хотите, когда берёте «упиленный» автомобиль?

Здесь стоят два оригинальных новых радиатора — подобные проблемно отыскать.

— Очень часто заливают дешёвое и не слишком качественное масло в 2,8-литровый двигатель VR. Когда используют откровенный контрафакт, появляются сложности с «масложором» и перегревы. Мотор сам по себе термонагруженный, поэтому за температурой стоит следить при любых раскладах.

— «Коробка» сюда ставилась тоже от «Пассата» в версии VR. Обычная не выдержит такой крутящий момент.

— Салон тоже неродной — собирался по частям от разных «Пассатов». В B4 стоят «батоны», если вы обратили внимание. Это очень большая редкость, предназначенная только для американского рынка, зеркала в том числе. Выглядит как ещё одна панель под перчаточным ящиком и рулевым колесом. Потолок обит алькантарой.

Руль тоже под модификации для США, хотя внешне напоминает установленные в «четвёртых» VW Transporter.

— Видно, что для машины не жалели денег: на неё приятно смотреть. Безусловно, если убрать койловеры и поставить обычную подвеску вместо спортивной, то внешний облик станет менее эффектным.

— Знающий человек даже по оригинальной оптике Hella Black поймёт, что из себя представляет данный седан. Люди готовы за неё платить, но нет в продаже. Если встречается, то это покрытые лаком и «заколхоженные» предложения на барахолках.

— Как часто люди интересуется таким редким автомобилем?

— Не сказать, что спрос ажиотажный, но желающие есть, — уточняет Стас. — Кто у нас готов заплатить за 28-летний автомобиль такие деньги? Тем более когда он имеет свои особенности.

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