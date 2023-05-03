закрыть
3 мая 2023, среда, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Офицер ЦАХАЛа: ВСУ выбивают из-под ног оккупантов логистическую базу

1
  • 3.05.2023, 14:19
  • 3,400
Офицер ЦАХАЛа: ВСУ выбивают из-под ног оккупантов логистическую базу
Игаль Левин

Украинцы готовятся перемалывать армию врага.

За короткое время взорваны две крупные нефтяные базы РФ на южном направлении. Как это повлияет на снабжение техники оккупантов?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к военному эксперту и офицеру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игалю Левину, который защищает Украину с оружием в руках:

— С этих взорванных нефтебаз снабжалась горючим российская военная техника. Очевидно, что когда базы сгорают, уничтожаются сами резервуары и их нельзя починить за неделю или даже месяц. Плюс горючeе выгорает, его нужно туда еще доставить, заправить.

— ВСУ не боятся проводить спецоперации на территории РФ. Изменилась ли тактика украинских военных?

— Нет, тактика не изменилась. Украина уничтожает логистику, нанося удары. Логистика — это фундамент, кровь войны. Если уничтожается логистика врага, то его армия становится небоеспособной. Вы можете идти и разбивать ее.

Перед тем, как ВСУ в ходе своего наступления начнут перемалывать российские вражеские войска, они хотят выбить у них из-под ног логистическую базу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников