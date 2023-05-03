Офицер ЦАХАЛа: ВСУ выбивают из-под ног оккупантов логистическую базу 1 3.05.2023, 14:19

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Игаль Левин

Украинцы готовятся перемалывать армию врага.

За короткое время взорваны две крупные нефтяные базы РФ на южном направлении. Как это повлияет на снабжение техники оккупантов?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к военному эксперту и офицеру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игалю Левину, который защищает Украину с оружием в руках:

— С этих взорванных нефтебаз снабжалась горючим российская военная техника. Очевидно, что когда базы сгорают, уничтожаются сами резервуары и их нельзя починить за неделю или даже месяц. Плюс горючeе выгорает, его нужно туда еще доставить, заправить.

— ВСУ не боятся проводить спецоперации на территории РФ. Изменилась ли тактика украинских военных?

— Нет, тактика не изменилась. Украина уничтожает логистику, нанося удары. Логистика — это фундамент, кровь войны. Если уничтожается логистика врага, то его армия становится небоеспособной. Вы можете идти и разбивать ее.

Перед тем, как ВСУ в ходе своего наступления начнут перемалывать российские вражеские войска, они хотят выбить у них из-под ног логистическую базу.

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