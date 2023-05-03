Ученые рассказали о пользе интернета для пожилых людей 3 3.05.2023, 14:27

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В исследовании приняли участие люди в возрасте от 50 до 64,9 года.

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что регулярное использование интернета снижает риск развития деменции среди пожилых людей. Исследование опубликовано в Journal of the American Geriatrics Society.

В исследовании приняли участие более 18 тыс. взрослых людей без деменции в возрасте от 50 до 64,9 года. За период наблюдения у 4,68% участников была диагностирована деменция.

Регулярное использование интернета снижало риск развития деменции по сравнению с нерегулярным использованием примерно на 50%. Эта связь была одинаковой независимо от уровня образования, расовой принадлежности, пола и поколения. Наименьший риск деменции был у тех, кто использовал интернет не менее 6-12 минут в день.

«Онлайн-взаимодействие может помочь развить и поддерживать когнитивный резерв, который, в свою очередь, может компенсировать старение мозга и снизить риск слабоумия», — объяснили авторы исследования.

Ученые также отметили, что чрезмерное использование интернета может иметь негативные побочные эффекты, которые необходимо изучить в будущих исследованиях.

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