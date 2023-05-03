Бедный, бедный старичок 4 Альфред Кох

3.05.2023, 14:32

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Альфред Кох

Как ему одиноко, как ему страшно.

Прошел один год и шестьдесят семь дней войны. Линия фронта за прошедшие сутки фактически не изменилась. Даже в Бахмуте, судя по картам ISW продвижение россиян замедлилось. А на остальных направлениях его и вовсе не было. Уже писал и еще раз повторю: скорее всего ничего радикального до украинского наступления уже не произойдет.

Пока я пишу этот пост в Киеве работает ПВО. Слышны взрывы. Пишут, что зенитчики стреляют по шахедам. То же самое происходит в Днепре, Харьковской и Полтавской областях. А по Запорожью бьют С-300. Завтра с утра будет ясно сколько беспилотников и ракет было сбито и какой ущерб нанесли те, что долетели до цели.

Генерал Сырский сегодня заявил, что ВСУ будут удерживать Бахмут вплоть до начала украинского наступления. А Госсекретарь США Блинкен сказал, что оно начнется в «ближайшие недели».

Вчера координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, ссылаясь на данные Пентагона и американской разведки сообщил, что зимнее наступление России в Украине не привело к существенным продвижениям на фронте, но обернулось масштабными потерями. За пять месяцев с декабря прошлого года Россия потеряла более 100 тыс. человек, из которых более 20 тыс. были убиты в ходе боевых действий.

По его словам, «почти половина» этих «ошеломляющих» потерь приходится на бойцов ЧВК «Вагнер», которых бросали на штурм Бахмута. Основатель ЧВК Евгений Пригожин ранее утверждал, что его группировка потеряла всего 94 человека. Кирби назвал это заявление «просто смехотворным».

В итоге зимней кампании Россия «исчерпала свои военные запасы и вооруженные силы», отметил Кирби, подчеркнув, что большинство усилий Москвы «имели неприятные последствия». В частности, российская армия «застопорилась и потерпела неудачу» в боях за Бахмут, которые до сих пор продолжаются.

«Суть в том, что попытка наступления России дала обратный эффект. После нескольких месяцев боевых действий и чрезвычайных потерь Россия по-прежнему сосредоточена на одном украинском городе с ограниченной стратегической ценностью».

При этом Кирби отказался назвать масштаб украинских потерь. Но из других источников мы знаем, что они ниже российских. К сожалению, не в разы, но тем не менее – существенно.

Странно, что российская пропаганда продолжает попытки убедить россиян в обратном. Ведь даже самое поверхностное знакомство с ходом боевых действий должно неизбежно привести любого вменяемого человека к выводу о том, что наступающая сторона (Россия) должна неизбежно нести большие потери, чем обороняющаяся (Украина). Однако любое напоминание о логике в современной путинской России считается «дискредитацией вооруженных сил» со всеми вытекающими из этого последствиями…

Завтра США анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи. В частности, Украина впервые получит ракеты Hydra 70. Общая стоимость пакета военной помощи составит 300 миллионов долларов.

В пакет войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелая техника, запасные части и впервые – авиационные ракеты малой дальности (до 11 км) Hydra 70. (Эти ракеты можно устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты). Предыдущий пакет американской военной помощи Украине был объявлен 19 апреля. В него вошли артиллерийские боеприпасы и снаряды для HIMARS.

Сегодня еще Дания выделила Украине очередной пакет военной помощи в размере 250 млн. евро. Как сообщается в него войдет «оборудование, необходимое для контрнаступления». Судя по частоте последних пакетов и их содержанию, это последние штрихи к предстоящему наступлению.

В Брянской области сегодня опять подорвали железную дорогу. С путей сошло 8 вагонов с нефтепродуктами. Рельсовая война разгорается. Жду когда пламенный Пономарев возьмет на себя все эти партизанские подвиги.

Сегодня все новости про Путина касались его совещания с правительственными чиновниками, посвященного развитию спорта в России. Особенное внимание уделялось участию российских спортсменов в международных соревнованиях (куда их, правда, не пускают).

Я давно заметил, что когда Путину нужно дистанцироваться от какой-то неприятной темы он всегда начинает проводит совещания по какой-то ерунде, максимально далекой от токсичной проблемы. Вчера он какие-то дороги закладывал, сегодня озаботился российским спортом…

По всему видно, что тема войны не добавляет ему рейтинга. Поэтому в его повестке дня она отсутствует. Это хороший признак. Значит и до него, наконец, дошло, что на этой ниве ему успехов не сыскать, а скорее всего даже с точностью до наоборот. Вот и держится он от нее подальше. Пусть весь негатив останется на Шойгу с генералами.

Все по разному готовятся к предстоящему украинскому наступлению. Путин – вот так: спрятав голову в песок и со звериной серьезностью занявшись проблемами организации спортивных состязаний в рамках БРИКС. В психоанализе такое поведение называется «вытеснение».

Бедный, бедный старичок… Как ему одиноко, как ему страшно… И ведь каждый норовит предать. Кругом заговор и измена. Еда отравлена, врачи – вредители, друзья – подонки или дебилы… Народ… А что – народ? Народ как всегда: безмолвствует. В этот раз он как-то неправильно безмолвствует. Неуважительно. Нехорошо как-то помалкивает. Эх… Всех бы их – в Сибирь, в лагеря… Паскудный народишко. Ненадежный.

Вроде и мрут хорошо, дружненько так. А осадочек остается. Что-то не то. Ждут чего-то. Может проиграть войну собрались? Поди – знай, чего на уме у этих людей. У них как у медведя: нет мимических мышц. Морда все время какая-то одинаковая. Не поймешь: то ли он улыбается, то ли зубы скалит. Нехороший нынче народ. Раньше лучше был. Тоже, небось, к украинскому наступлению приготовились. Предатели…

Вот, собственно, и все, что я хотел вам сегодня написать, дорогие мои читатели. И вот еще что я скажу: враг будет разбит и победа будет за нами. Потому, что наше дело – правое.

Слава Украине!

Альфред Кох, Facebook

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