«Только одна группа минометчиков уничтожила сотни «вагнеровцев» 3.05.2023, 14:41

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Военный ВСУ - о ситуации в Бахмуте.

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов в Бахмуте. Сами же россияне уже ощущают приближение своего неизбежного конца на украинской земле.

Об этом «24 каналу» рассказал Егор Фирсов – военный медик ВСУ, бывший народный депутат Украины. По его словам, украинские военнослужащие беспощадно накрывают окупантов снарядами со своих позиций в Часовом Яру.

Очередная ложь россиян

Егор Фирсов объяснил, что самое жаркое сейчас в самом городе. В Бахмутском районе близ Горловки, Нью-Йорка ситуация совсем другая.

Украинский защитник сообщил, что любые комментарии главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина по Бахмуту – это все бред. Сам же он назвал его лжецом и откровенным пропагандистом.

- Он говорит, что они контролируют 5500 квадратных метров, а ВСУ контролируют всего несколько километров, – добавил он.

Впрочем, на самом деле ВСУ контролируют значительную часть города Бахмута. Условная линия разграничения проходит по железнодорожной дороге, где и происходит столкновение сил.

ВСУ не отдадут врагу Бахмут

Егор Фирсов заметил, что в Бахмуте и днем, и ночью продолжаются бои.

- Дерутся за каждый метр, за каждое помещение, стачивают фактически зубы вражеским силам, – подчеркнул он.

По мнению военного медика, ответ на вопрос о необходимости содержания Бахмута дал сам Пригожин.

- Он подчеркнул, что у них есть существенные проблемы, что они на грани, – пояснил он.

Это означает, что совсем скоро ЧВК «Вагнера» может добровольно выйти из Бахмута.

Украинский защитник сообщил, что у противника заканчиваются силы, чтобы дальше продолжать бои за город.

По словам военного медика, только его батальон на Бахмутском направлении сумел уничтожить большое количество оккупантов.

- Только наша минометная группа в составе 4 бойцов уничтожила сотни «вагнеровцев». Они двигались, а минометчик наш работал мощно и днем, и ночью, и в дождь, и без сна, – сосредоточил внимание он.

Пока тоже россиянам на украинские земли беспокойно. Артиллерия ВСУ прицельно работает по врагу из Временного Яра. Так что отчеты Генштаба ВСУ с большим количеством убитых оккупантов – это действительно правдивая информация.

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