Спецназ и пограничники будут охранять БЖД 3 3.05.2023, 14:56

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Режим испугался взрывов в Брянской области.

Имевшие место 1 и 2 мая текущего года события в Брянской области России, связанные с подрывами железнодорожных путей и последующей блокировкой движения поездов на участках Унеча – Брянск (1 мая) и Снежетьская – Белые Берега (2 мая), побудили белорусские власти принять дополнительные меры безопасности на БЖД, пишет «Сообщество белорусских железнодорожников».

На охрану железнодорожной инфраструктуры Беларуси направлены дополнительные ресурсы.

Проводится дополнительное информирование работников БЖД о проявлении бдительности и необходимости сообщать о присутствии вблизи путей посторонних или подозрительных лиц. Описываются возможные приметы, по которым необходимо определять потенциального диверсанта. За выявление подобных лиц предлагается вознаграждение.

Для непосредственной охраны задействуют силы войск от пограничных до сил специальных операций. Со вчерашнего дня отряды с севера Беларуси направляются в Брестскую область для оказания помощи по охране инфраструктуры.

Размещение военнослужащих осуществляется непосредственно в полевых условиях.

Осуществляется контроль за железнодорожными путями, устройствами сигнализации и связи на перегонах, путепроводами и близлежащими объектами. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности железнодорожных мостов и исключению возможности доступа посторонних лиц к ним.

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