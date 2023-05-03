СМИ: В Европе проходит крупнейшая антимафиозная операция 1 3.05.2023, 15:01

2,438

Произведено около сотни арестов.

В нескольких странах ЕС в среду проводится крупномасштабная полицейская операция против калабрийской мафии «Ндрангета», сообщает interfax.com.ua со ссылкой на телеканал RTBF.

«Речь, несомненно, идет об одной самых крупных операций, когда-либо проводившихся в Европе против мафии», - приводит канал слова своего источника, близкого к расследованию.

Операция проходит в Бельгии, особенно в провинции Лимбург, но также в Германии, Испании, Италии, Португалии и Франции. На утро среды было произведено около сотни арестов предполагаемых членов мафии во всех этих странах.

Европейские силы правопорядка, по данным RTBF, действуют в рамках расследования, основанного на информации правоохранительных органов Бельгии. Полиция пользуется в ходе операции расшифрованной перепиской, которую кодировали преступники.

Операция, получившая название «Эврика», нацелена главным образом на главарей и членов калабрийской мафии «Ндрангета». Их подозревают, в частности, в отмывании денег, наркотрафике, уклонении от уплаты налогов и прочих мошенничествах.

«Эта мафия считается одной из самых могущественных в мире, получая в настоящее время наибольшую часть своих доходов от торговли наркотиками», - сообщает телеканал.

Ранее в среду сообщалось, что полиция ФРГ задержала более 30 человек, связанных с итальянской мафией. В операции участвовало более 1 тыс. полицейских, которые обыскали десятки домов и офисов в Баварии, в Северном Рейн-Вестфалии и в Рейнланд-Пфальце.

Калабрийский мафиозный синдикат «Ндрангета» был основан в 1897 году. Он действует не только в Италии и считается одним из самых влиятельных в мире, в его рядах - около 10 тыс. членов. Одной из особенностей, из-за которых, как отмечают европейские СМИ, против «Ндрангеты» сложно бороться, является децентрализация. В отличие от сицилийской «Коза ностры», у «Ндрангеты» менее жесткая система иерархии, и главы входящих в нее небольших мафиозных «семей» имеют значительную автономию в принятии решений. В итоге даже в случае ареста части главарей, «Ндрангета» все равно способна продолжать функционировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».