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«Верим в ВСУ и полк Кастуся Калиновского!»

  • 3.05.2023, 15:16
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«Верим в ВСУ и полк Кастуся Калиновского!»

Белорусы верят в успешное контрнаступление.

Читатель Telegram-канала «Баста!» обратился к полку имени Кастуся Калиновского и белорусским военным:

- Полк Калиновского, братья, готовьтесь к контрнаступлению и возвращайтесь все живыми и здоровыми. Вы наши герои. Мы ждём вашего возвращения домой!

Лукашистской армии хочу сказать, что если будет приказ на военную агрессию против наших соседей - сдавайтесь в плен. Или у вас есть возможность стать героями, вернуть конституционный строй в Беларусь. Все преступники будут справедливо наказаны по делам своим!

Если пойдете с мечом, то от меча и погибнете! Мы ожидаем успешного контрнаступления.

Верим в ВСУ и полк Кастуся Калиновского! Жыве Беларусь!

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