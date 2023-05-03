Эксперт: Запас украинской ПВО превышает ракетный арсенал России 3.05.2023, 15:34

Силы ПВО успешно закрывают небо над Украиной.

Воздушная битва при участии ПВО Украины продлится, пока у оккупантов не закончится физическая возможность запускать ракеты. Эксперт Defense Express Иван Киричевский напомнил «Эспрессо», что в слитых документах Пентагона указывалось об исчерпывании ракет советского образца в Украине. Это якобы ослабило ПВО Украины.

- Либо эти данные о нехватке советских ракет были преувеличены, либо произошло определенное западное замещение западными ЗРК о котором мы не знаем. Если бы ситуация была катастрофической, этот «золотой стандарт», когда удается сбивать до 85% дозвуковых крылатых ракет, наша бы ПВО не смогла бы выдерживать из-за недостатка сил и средств, - пояснил он.

По словам эксперта, по состоянию на сейчас это удается. По его мнению, запас прочности украинской ПВО несмотря на все известные и неизвестные проблемы значительно выше, чем запас прочности у ракетного арсенала россиян.

- Такая воздушная битва будет продолжаться, пока у россиян не закончится физическая возможность запускать ракеты того или иного типа. С другой стороны, формат «Рамштайн» - это много еще о том, как достать, в частности советские зенитные ракеты из разного рода источников. Если уже к комплексам «Оса» мы находим ракеты из Иордании, то кто знает, где еще могут быть такие интересные заначки о которых в открытом доступе еще неизвестно, - подытожил Киричевский.

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