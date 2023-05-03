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Появилось видео атаки беспилотника на Кремль

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  • 3.05.2023, 15:21
  • 8,244
Появилось видео атаки беспилотника на Кремль

Атака была результативной.

Появилось видео, как дрон ВСУ взрывается над Кремлем. Пресс-служба Путина уверяла, что «аппараты были выведены из строя» и «никакого ущерба не было нанесено».

Однако на видео мы видим, как дрон взрывается над куполом и начинается пожар.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около 3 часов ночи.

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