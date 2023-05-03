Появилось видео атаки беспилотника на Кремль 8 3.05.2023, 15:21

8,244

Атака была результативной.

Появилось видео, как дрон ВСУ взрывается над Кремлем. Пресс-служба Путина уверяла, что «аппараты были выведены из строя» и «никакого ущерба не было нанесено».

Однако на видео мы видим, как дрон взрывается над куполом и начинается пожар.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около 3 часов ночи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».