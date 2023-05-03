Появилось видео атаки беспилотника на Кремль

Появилось видео атаки беспилотника на Кремль8
- 3.05.2023, 15:21
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Атака была результативной.
Появилось видео, как дрон ВСУ взрывается над Кремлем. Пресс-служба Путина уверяла, что «аппараты были выведены из строя» и «никакого ущерба не было нанесено».
Однако на видео мы видим, как дрон взрывается над куполом и начинается пожар.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в ночь на 3 мая в районе Кремля прогремели два взрыва. По словам очевидцев, в небе были видны искры, инцидент произошел около 3 часов ночи.