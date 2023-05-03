Зря ПВО втыкали Андрей Окунь

3.05.2023, 15:40

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Отделаться от ощущения беспомощности Россия уже не сможет.

Украина этой ночью ударила беспилотниками по Кремлю, заявили в пресс-службе президента России. В Кремле назвали произошедшее «спланированной террористической акцией», в результате которой никто не пострадал.

Удивительно, как изменилась жизнь за полтора года «успешной спецоперации». Кремль может как угодно называть удар по сердцу российской столицы, вешать на Украину любые грехи и обвинения, но отделаться от ощущения беспомощности уже не сможет. Если беспилотники долетели аж до кремлёвской стены, на фоне которой очевидцы ночью засняли столбы дыма, значит украинские беспилотники пролетели незамеченными пол Москвы и были сбиты только на самых подступах президентской резиденции.

Как пропагандисты будут объяснять фактическое отсутствие средств ПВО над столицей России, я не знаю. Может, кто-то даже полезет в конспирологию и скажет, что акцию спланировали в застенках Кремля, чтобы получить повод ударить по Украине ядерным оружием или ещё сильнее закабалить россиян. Такое, конечно, тоже возможно, но в условиях неопределённости предпочтения стоит отдавать наиболее реалистичному сценарию.

И самое реалистичное тут это: Россия в который раз показала, что не готова к реальной войне, высшее руководство некомпетентно и не понимает, во что на самом деле вляпалось. Этот ночной удар по Кремлю показал, что зря в Москве на крыши втыкали комплексы ПВО, только людей пугали.

Андрей Окунь, Telegram

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